E-sağlık uygulaması Medibook'tan koronavirüs pandemisi sürecinde kapsamlı online çözümler - Son Dakika

e-sağlık uygulaması Medibook, hastalar ve doktorlar arasında kişisel verileri güvence altına alan online görüşme olanağı, semptom analizi, hastaların tedavi süreçlerinin takibi, medikal ürün satışı, alarm ve uyarı gibi birçok özelliğiyle koronavirüs pandemisiyle mücadelede kapsamlı çözümler üretiyor.

Koronavirüsün yarattığı sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sorunlara yaratıcı çözümler arama misyonunu taşıyan ve 1500 girişimcinin katıldığı Türkiye'nin en büyük online yarışmalarından Coronathon Türkiye'de birinci olan Medibook ekibi, TÜBİTAK projesi olarak 4 yıl önce başlattıkları e-sağlık uygulamasına pandemi sürecinde birçok yenilik getirdi.

Invenoa Ar-Ge firmasının geliştirdiği uygulama, koronavirüs tedbirleri nedeniyle online ortamlara taşınan görüşmelere alternatif olarak, kişisel verilerin sadece kişi ve kurumlar arasında paylaşılmasına olanak tanıyor. Sunucuları yurt dışı kaynaklı olan online video konferans uygulamalarının aksine uygulama direkt olarak kurumların sunucularına yükleniyor.

Ayrıca evden çıkması ya da hastaneye gitmesi uygun olmayan kişiler ile kronik hastalar doktorlardan görüntülü sağlık hizmeti alabiliyor. Hasta için gerekli medikal ürünler de uygulama aracılığıyla gönderilebiliyor.

Uygulama koronavirüs semptomlarının doktorlar tarafından görülmesi, vücut sıcaklığı, nabız gibi verilerin depolanması ve raporlanması gibi kolaylıklar sağlıyor.

"Temel amacımız güvenli bir görüşme olanağı sağlamak"

Medibook Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bülent Bingül, uygulamanın detaylarını video konferansla AA muhabiriyle paylaştı.

Uygulamanın önceliğinin hastalar ve doktorlar arasında "güvenli bir ortamda görüşme" olanağı sağlamak olduğunu belirten Bingül, "Kişisel veriler uygulama, doktor, kurum ve hasta arasında kullanıldığı için korunmuş oluyor. Uygulamayı kurduğumuz hastanelerde hastaların tüm süreçleri bunun üzerinden yapılıyor. Hastanın istemediği hiçbir bilgi paylaşılmıyor. Uygulama hasta ve doktor arasındaki görüşme, hasta takibi ve tüm hastalık sürecinin kontrolü ile uyarı sistemlerini güvenli bir şekilde basit çözümlerle online ortama taşıyor." diye konuştu.

Sağlık sisteminde yaşanan yoğunluğa alternatif ve etkili çözümler üretme amacında olduklarını ifade eden Bingül, hastada herhangi bir sorun olduğunda online görüşme için randevu sistemi oluşturulduğunu, yoğunluk durumuna göre sistemin hastaya dönüş yaptığını, randevuların takvime otomatik olarak yüklendiğini ve uyarı sisteminin kurulduğunu anlattı.

Bülent Bingül, doktorların uygulama üzerinden istedikleri tıbbi anketleri de oluşturabildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Uygulamada Sağlık Bakanlığının koronavirüs semptomlarıyla ilgili soruları da yer alıyor. Ayrıca hastanın gün içinde yapması gerekenler de uyarı olarak geliyor. Örneğin 08.00'de ateş ve nabız ölçümü, alınacak ilaç gibi durumlar bildirim olarak geliyor. Doktorlar buradaki ölçümleri inceleyerek hastanın süreciyle ilgili analiz yapabiliyor. Hastanelerde yaşanan yoğunluklar için de çözümler üretmeye çalıştık. Örneğin İstanbul'daki doktorların uygun olmaması durumunda hastanenin ve hastanın izin verdiği başka bir şehirden doktor hastanın sürecini kontrol edebiliyor. "

Koronavirüs sürecinde doktorlar için ücretsiz kullanım

Bingül, Türkiye'nin ve özellikle sağlık sektörünün yaşadığı bu zorlu süreçte yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Uygulamamızı muayenehanesi olan doktorların da kullanımına ücretsiz olarak sunduk. Sağlık Bakanlığıyla da olabilecek her türlü iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.