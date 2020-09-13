E-Scooter Yönetmeliği'nde ilk adım atıldı - Son Dakika

E-Scooter Yönetmeliği'nde ilk adım atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik sistemlerine yönelik standartların belirlenmesi noktasında ilk adımı attı.

E-Scooter Yönetmeliği'nde ilk adım atıldı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik sistemlerine yönelik standartların belirlenmesi noktasında ilk adımı attı. E-scooter'da faaliyet izin belgesi almak isteyen firmalarda mobil uygulama sahibi olma ve sunucuların Türkiye'de bulunması gibi şartlar aranacak.

Daha önce online olarak gerçekleştirilen bisiklet ve elektrikli scooter ile ilgili Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı'nın ikincisi, sektör temsilcilerinin katılımı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ulusal ve uluslararası başlıkları ile şehir yaşamına hareket ve özgürlük katan, çağdaş mikro ulaşım sistemlerinin geleceği derinlemesine masaya yatırılırken, sektörün şu anki durumunun yanı sıra sağlanması gereken standartlara yönelik ilk belirlemeler de yapıldı. Toplantıda, dünya çapında paylaşımlı 4.6 milyon e-scooter sayısının 2024'e kadar 6 katına çıkacağının tahmin edildiğine işaret edilirken, dünyada yıllık 1,7 milyar ton karbon salınımının mikro hareketlilik araçları ile azaltılmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla gelişirken yeni ihtiyaç ve beklentiler ile farklı eğilimlerin ortaya çıktığını söyledi. Son dönemde özellikle verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci ve katma değer sağlayan akıllı ulaşım sistemlerinin ön plana çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, "Bizler de bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz" dedi. Bu artışın beraberinde ulaşım ve trafik gibi sorunları da getirdiğini söyleyen Karaismailoğlu, Bakanlık olarak bu sorunları çağdaş, çevreci ve hayatı kolaylaştıran proje ve yaklaşımlarla çözmek için somut adımlar attıklarını vurguladı.

TÜRKİYE'DE 35 BİN E-SCOOTER KULLANILIYOR

Bakan Karaismailoğlu, 83 milyonu aşan ülke nüfusunun yüzde 92'sinden fazlasının şehir ve ilçe merkezlerinde yaşadığına da dikkat çekerek, "Şu anda Türkiye'de 35 bin e-scooter, 3 milyonu aşkın vatandaşımız tarafından kullanıyor. Ancak özellikle salgın döneminde, alternatif ulaşım araçlarına olan talep ve bu araçların trafikte varlığı hızla arttı. Biz de günün şartlarına ve beklentilere uygun, yenilikçi bir hareketlilik sistemi oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

Mikro hareketlilik araçlarının gürültüsüz olmalarının yanı sıra, karbon emisyonu açısından çevre dostu sistemler olduğunu da kaydeden Karaismailoğlu, bu noktada mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaşması, belli standartların ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla düzenleme yapılması için adım attıklarını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Tüm çalışmalar sonucunda vizyonumuzu tüm ulaşım hatlarımızda yol kapasitemizin ve enerjinin verimli kullanılması, seyahat sürelerinin ve çevreye verilen zararın azaltılması, hareketliliğin sağlanması ile birlikte trafik güvenliğinin artırılması olarak belirledik. Bu doğrultuda araçların kent içi yol güvenliğine etkileri, altyapı ile ilgili ortaya çıkacak ihtiyaçlar ve kullanım koşullarını düzenlemek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca işletmeciler arasında rekabetin sağlanması ve yeniliklerin teşvik edilmesi, etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemini oluşturmak istiyoruz. Girişimcilerin önünü açmak ve gerekli çalışmalara destek vermek amacıyla, bakanlıklar, yerel yönetimler, reel sektör ve sivil toplum örgütleri arasındaki eşgüdümü önemsiyoruz" diye konuştu.

PAYLAŞIMLI E-SCOOTER İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ'NDE İLK BELİRLEMELER YAPILDI

Karaismailoğlu, kullanıcı yaş sınırının belirlenmesi, kullanım ve güvenlik aksesuarlarında zorunluluk getirilmesi, hız sınırlarının ve şehir içi kullanım güzergahlarının belirlenmesi gibi birçok konuda düzenleme yapılacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Emniyet önlemlerinin yanında araç ve şirketlerin lisanslarının olmaması sorunuyla karşı karşıyayız. Bu araçların kullanımı ile ilgili engellerin aşılması için, kamu-özel sektör iş birliği önemlidir. Bu nedenle sektörde standartlarımızı oluşturacağız, vatandaşlarımızın hem güvenliğini hem de en iyi standartlarda hizmet almasını sağlayacağız" dedi. Karaismailoğlu, yapılan toplantıların ardından 'Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği'ne ilişkin ilk belirlemelerin yapıldığını bildirdi.

Yönetmelikte şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/saat üzerinde olan karayollarında da kullanılmaması öngörülüyor. Birden fazla kişi e-scooter'ı aynı anda kullanamayacak. E-scooter'da kişisel eşya harici, eşya taşınamayacak. Yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye sokmayacak şekilde kullanılacak. Ayrıca her şehirde toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanım planlaması yapılacak. Kask, dizlik, reflektör ve ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.

YERLİLİK TEŞVİK EDİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından çıkartılacak düzenlemede yerlilik de teşvik edilecek. Taslağa göre, yerli yazılım ve donanım kullanılması teşvik edilecek ve yerli ürün kullanan firmalara kolaylıklar sağlanacak. E-scooter'ların belirli bölgelere yığılmalarının önüne geçilecek. Çağrı merkezi/mobil uygulamalar üzerinden kullanıcılara destek sağlanacak. Kamu nizamını bozmayacak ve görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanımı sağlanacak. Yerli ve milli üretim de desteklenecek.

(İHA)

Bisiklet, Türkiye, Karbon, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel E-Scooter Yönetmeliği'nde ilk adım atıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dev maçta ilk 11'ler belli oldu! İki takımda da sürprizler var Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu Bursa'da bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından domuz sanılarak vuruldu Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı! Karadeniz'de çalışmalara başlıyor Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık yer almadı Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti
Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi         
15:51
Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi         
15:05
Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi         
13:46
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti         
13:30
Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü         
13:23
Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri         
13:11
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
Bedava döner sosyal mesafeyi unutturdu Bedava döner sosyal mesafeyi unutturdu         
11:35
Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse         
11:31
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak         
10:51
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi         
10:12
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor         
08:33
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Elazığ milletvekilinden depremzedelerin Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında         
23:33
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı         
21:51
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor         
17:08
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
Kuyumcuya giren silahlı soyguncular en büyük korkuyu pusetteki bebeğe yaşattı Kuyumcuya giren silahlı soyguncular en büyük korkuyu pusetteki bebeğe yaşattı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 19:09:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: E-Scooter Yönetmeliği'nde ilk adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei