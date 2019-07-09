Son Dakika Haberleri: e-Sertifika başvuruları 10 Temmuz'a uzatıldı
Son Dakika Güncel Haber

e-Sertifika başvuruları 10 Temmuz'a uzatıldı

35 dakika önce

Anadolu Üniversitesi, e-Sertifika Programları aracılığıyla mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkese hayatlarında yeni bir kapı açma fırsatı sunuyor.

e-Sertifika başvuruları 10 Temmuz'a uzatıldı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi, e-Sertifika Programları aracılığıyla mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkese hayatlarında yeni bir kapı açma fırsatı sunuyor. Dileyen herkesin e-Sertifika programları fırsatından yararlanabilmesi için ise son başvuru tarihi 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Güncel bilimsel gelişmelerin ve sektörel gereksinimlerin gözetilerek hazırlandığı e-Sertifika Programları, her yıl bahar, yaz ve güz olmak üzere üç ayrı dönemde açılıyor. Uzaktan öğretim yöntemine göre tasarlanan e-Sertifika programlarında dersler, Anadolum eKampüs Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yürütülüyor. Bu sayede ortamdan ve zamandan bağımsız bir şekilde herkese öğrenme ve kişisel gelişim fırsatı sunuluyor. e-Sertifika programlarından yararlanmak isteyenler ise http://esertifika.anadolu.edu.tr/basvuru internet adresinden başvurular hakkında bilgi alabilir, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:25 Kaynak: İHA
Anadolu Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:01:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: e-Sertifika başvuruları 10 Temmuz'a uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]