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İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ

18.06.2021 13:03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli scooter ile yapacaklar"Yalın ONAT - Doğan GÜNDOĞDU - İstanbul DHA - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,

" İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli scooter ile yapacaklar"

Yalın ONAT - Doğan GÜNDOĞDU - İstanbul DHA - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin dağıtım hizmetlerinde

elektrikli scooter kullanımının bugünden itibaren İstanbul'da başlayacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ'nin 'Dağıtım Hizmetlerinde Elektrikli Scooter Kullanımı" törenine katıldı,

Dijitalleşmeyi ve mobiliteyi tüm iş alanlarında yaygınlaştırmayı ve hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Karaismailoğlu, 'Toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. İstanbul'da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli skuter ile yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE DİĞER İLLERİMİZİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAYGINLAŞACAĞINA İNANIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, şehirlerde ortalama hızları saatte 25 kilometre olan elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla gördüklerini belirterek 'Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları, gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına konfor katıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu gerçekten hareketle oluşturduğumuz sistemler, mevzuat düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz. Hizmetlerimizin en güzel örneklerinden biri de PTT'mizin elektrikli scooter kullanımına başlaması ve yaygınlaştırması olacaktır. Posta ve Telgraf Teşkilatımızın, dağıtım hizmetlerinde attığı bu önemli adım da ifade ettiğim çevre odaklı hizmet anlayışımızın bir ürünüdür. PTT'miz, çevreci uygulamalarının sayısını artırmakta ve bu alandaki hassasiyetini somut uygulamalarla ortaya koymaktadır. Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz" dedi.

"HUKUKİ DÜZENLEMELERİ DE AYNI HIZLA DEVREYE ALIYORUZ"

Karaismailoğlu, şehirleri birbirine bağlayan altyapı yatırımları ile vatandaşlara istihdam sağlarken; ticaretten turizme, bilişimden lojistiğe, tarımdan sanayiye pek çok sektörü yeni fırsatlarla buluşturduklarını vurguladı. Karaismailoğlu, 'Çevreci, yeni ürün - hizmet modelleri geliştirerek milletimizin kullanımına sunuyoruz. Tüm bu yatırımları hayata geçirirken kamu ve özel sektör olarak dünyanın yaşadığı teknolojik değişimi yakından izliyor, çağın hızına ayak uyduruyoruz. Hukuki düzenlemeleri de aynı hızla devreye alıyoruz. Yenilikçi, esnek ve çevreci uygulamalarla, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve istihdam gücümüzün çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

100 ADET SCOOTER İLE BAŞLAYACAK

Pilot uygulama bugünden itibaren İstanbul'da 100 adet scooter ile başlayacak. PTT A.Ş.'de çalışan Postacılar dağıtımlarını gerçekleştirirken elektrikli scooter kullanacak.

Törenin ardından Bakan Karaismailoğlu, PTT A.Ş .Genel Müdürü Hakan Gülten ile Acıbadem Posta İşleme Merkezi'ni gezdi.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ

İstanbul, Karbon, Pilot, PTT, Toplum, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Toplum İSTANBUL'DA ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI POSTACI DÖNEMİ - Son Dakika


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