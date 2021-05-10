E-Spor'da gururlandıran başarı

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Türkiye Kupası'nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Türkiye E-Spor Milli Takımı, FIBA E-Sports Open III - Avrupa Konferansı'nda tüm rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli takım sporcusu Eren Demirtaş da 11 maçta 208 sayı ve 91 asistlik performansla geçen turnuvada olduğu gibi bu turnuvada da en değerli oyuncu seçildi. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) geçtiğimiz hafta sonu, NBA2K oyununun yaygın olarak oynandığı ülkelerden milli takımların katılımıyla NBA 2K21 FIBA E-Sports Open III Turnuvası düzenledi. Turnuvanın Avrupa Konferansları, oyunun mevcut nesil ve yeni nesil versiyonu olmak üzere iki bölümden oluşurken Türkiye, toplam 11 ülke ile birlikte, "Yeni Nesil" bölümünde mücadele etti. Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Danimarka, İsviçre, Slovenya, Fransa, Lüksemburg, Belçika'nın katılımıyla düzenlenen turnuvada Türkiye, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve TESFED iş birliği ile milli takım düzeyinde temsil edildi. Geçen yıl aralık ayında düzenlenen turnuvada namağlup Avrupa Şampiyonu olan milli takımda, 1907 Fenerbahçe E-Spor oyuncuları Eren Demirtaş, Birkan Cengir, Fatih Toprak, Sabri Can Aksoy, Kadir Pektaş, Tansu Aksoy ile Galatasaray E-Spor'dan Mecit Can Boy ülkemizi temsil etti.

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