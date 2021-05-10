E-Spor'da gururlandıran başarı - Son Dakika

E-Spor'da gururlandıran başarı

10.05.2021 12:19
E-Spor'da gururlandıran başarı, System.String[]

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Türkiye Kupası'nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Türkiye E-Spor Milli Takımı, FIBA E-Sports Open III - Avrupa Konferansı'nda tüm rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Türkiye Kupası'nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Türkiye E-Spor Milli Takımı, FIBA E-Sports Open III - Avrupa Konferansı'nda tüm rakiplerini geride bırakarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli takım sporcusu Eren Demirtaş da 11 maçta 208 sayı ve 91 asistlik performansla geçen turnuvada olduğu gibi bu turnuvada da en değerli oyuncu seçildi. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) geçtiğimiz hafta sonu, NBA2K oyununun yaygın olarak oynandığı ülkelerden milli takımların katılımıyla NBA 2K21 FIBA E-Sports Open III Turnuvası düzenledi. Turnuvanın Avrupa Konferansları, oyunun mevcut nesil ve yeni nesil versiyonu olmak üzere iki bölümden oluşurken Türkiye, toplam 11 ülke ile birlikte, "Yeni Nesil" bölümünde mücadele etti. Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Danimarka, İsviçre, Slovenya, Fransa, Lüksemburg, Belçika'nın katılımıyla düzenlenen turnuvada Türkiye, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve TESFED iş birliği ile milli takım düzeyinde temsil edildi. Geçen yıl aralık ayında düzenlenen turnuvada namağlup Avrupa Şampiyonu olan milli takımda, 1907 Fenerbahçe E-Spor oyuncuları Eren Demirtaş, Birkan Cengir, Fatih Toprak, Sabri Can Aksoy, Kadir Pektaş, Tansu Aksoy ile Galatasaray E-Spor'dan Mecit Can Boy ülkemizi temsil etti.

MİLLİ TAKIM ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

Grup maçlarında Danimarka'yı 57-50, Slovenya'yı 85-33, İsviçre'yi 86-28 yenen Türkiye, çeyrek finalde İspanya'yı, yarı finalde ise İngiltere'yi 3 maç üzerinden oynanan elemede 2-1'lık skorlarla geçerek finale yükseldi. Finalde yine 3 maçlık seride geçtiğimiz turnuvada olduğu gibi yine Almanya ile karşı karşıya gelen milli takımımız, ilk maçı 45-42, ikinci maçı 63-46 kazanarak 2-0 ile şampiyonluğu elde etti. NBA2K Türkiye E-Spor Milli Takımı, turnuvayı üst üste ikinci kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı.İZMİRLİ EREN EN İYİ OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDIYaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi, milli sporcu Eren Demirtaş, gösterdiği performansla geçen turnuvada olduğu gibi bu turnuvada da MVP ödülünü kazandı. Eren Demirtaş, turnuvayı 11 maçta 208 sayı 91 asistlik performansla tamamladı. Milli takımda yer almanın ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Eren Demirtaş (19), "Milli takımda olmak ve ülkemiz adına mücadele etmek zaten en büyük mutluluğumuz. Geçtiğimiz turnuvada olduğu gibi yine 'En iyi oyuncu' ödülünü almak, mutluluğumu taçlandırdı" dedi.BASKETBOL EN BÜYÜK TUTKUSUBasketbolun kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden ve E-Spora başlangıç serüvenini de anlatan Eren Demirtaş, "Basketbol oynamaya ilkokul birinci sınıfta başladım. 2 yıl lisanslı olmak üzere 6-7 yıl basketbol oynamaya devam ettim. Liseye geçince basketbolu bıraktım ama bu spora olan tutkum hiç azalmadı. 2016 yılından itibaren de bilgisayarda arkadaş grubum ile oyun oynuyordum. Ancak 2020'nin başında arkadaş gurubum ile oynarken 1907 Fenerbahçe E-Spor takımı bizi bünyesine katınca daha profesyonel bakmaya başladık. Türkiye Kupası NBA2K turnuvasında takımca Türkiye şampiyonu olduk ve milli takıma seçildik. Milli takımda olmak, iki kez üst üste böyle bir turnuvayı kazanmak ve üst üste en iyi oyuncu seçilmek tabii ki gurur verici. Ülkemi başarıyla temsil ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Hedefimiz, uluslararası turnuvalarda ülkemize daha nice başarılar kazandırmak ve dünya şampiyonasında da derece elde etmek" diye konuştu.

E-Spor'da gururlandıran başarı
E-Spor'da gururlandıran başarı
E-Spor'da gururlandıran başarı
E-Spor'da gururlandıran başarı

Türkiye Kupası, Türkiye, Milli, Espor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor E-Spor'da gururlandıran başarı - Son Dakika Spor


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