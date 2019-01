E-Spor'dan 150 Bin Dolar Kazandı

Çin'de düzenlenen E-Spor Dünya Şampiyonasında birinci olan Kaan Çekli, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Çin'de düzenlenen E-Spor Dünya Şampiyonasında birinci olan Kaan Çekli, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Çin'de düzenlenen turnuvada 150 bin dolar birincilik ödülü alarak dönen Çekli, Türkiye'nin E-Spor'da iyi bir durumda olduğunu söyledi.



Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan, Yeditepe Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan E-Sporcu Kaan Çekli, hem E-Spor'da önemli başarılar elde etmeyi hem de üniversiteden mezun olmayı da başardı. Geleceğe dair planları olan ve oynadığı oyunda kullanıcı adı 'Fujitora' olan Çekli, E-Sporcuların en büyük sorununun vize sıkıntısı olduğunu belirtti. E-Sporculukla alakalı sosyal medya hesabından çok mesaj aldığını belirten Çekli, E-Sporcu olmak isteyenlere de önemli tavsiyeler verdi.



İlkinde çeyrek finalde yenildim



E-Sporla tanışma sürecini anlatan Çekli, "Ben zaten küçüklüğümden beri bilgisayar oyunlarıyla içli dışlıydım. Üniversite birinci sınıf zamanında böyle 'Hearthstone' adlı bir oyuna başladım. O oyunun da küçük turnuvaları oluyordu. Normalde eğlencesine oyun oynayan biriydim. Birkaç turnuvası olmuştu bu oyunun Türkiye'de… Gittim ilkinde çeyrek finalde yenildim, sonrakinde kazandım falan derken işte bu oyunda kulüpler oluyor, Milli Takım gibi, Galatasaray, Fenerbahçe gibi ama bazıları o kadar büyük olmuyor. Yani isimleri farklı oluyor. Yine Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin de E-Spor dalında takımları var. İşte dediler ki 'bizim formamızı giyer misin? Şunları şunları veririz sana' diye. Daha o zaman 4-5 yıl önce olduğu için olanaklar daha kısıtlıydı. Ben de olur dedim. Zaten bana negatif getirisi olacak bir şey değildi. Öyle oynamaya başladım profesyonel olarak. Bundan para kazanmaya başlayarak oynamaya başladım yani." dedi.



"Bir oyunda kendinizi geliştirdiğiniz zaman başka bir oyuna yönelmeniz zor"



Profesyonel bir E-Sporcunun bir bilgisayar oyunundan başka bir bilgisayar oyununa geçmesinin pek sağlıklı olmadığını ifade eden Çekli, "Profesyonel futbolcu gidip birden profesyonel voleybol oynamaya başlayamaz. O kişi futbolun gerektirdiği yeteneklerinde kendini geliştirmiştir. Bu oyunlar da verdiğim örnek gibidir. Bir oyunda kendinizi geliştirdiğiniz zaman, profesyonel olarak da oynadığınız zaman başka bir oyuna kayma durumu biraz zor oluyor. Olsa da başarı elde edilemez zaten. Benim oynadığım oyun ise stratejik bir oyun. Satranç oyununa benziyor biraz. Size belli bir süre veriliyor, o süre dahilinde bir hamle yapıyorsunuz ve rakibin hamlesi oluyor. Genelde oyunlar şöyle olur, 'Klavyeyi hızlı mı kullanıyorsun, mouse hızlı mı çeviriyorsun' şeklinde reflekslerine, parmak hızına bakar. Ama benim oynadığım oyun daha çok satranca benziyor. Bekliyorsun, bir tuşa tıklıyorsun. Bir hamle yapıyorsun. Öyle bir oyun yani…" ifadelerini kullandı.



Oyun oynayarak 150 bin dolar kazandı



Turnuvalara katıldıktan sonra önemli başarıları hep ucundan kaçırmaya başladığını ve bu durumun kendisini çok hırslandırdığını kaydeden Çekli, para kazanmaya başlayınca yaptığı işe daha ciddi ve profesyonelce bakmaya başladığını belirtti. Önemli dereceleri ucundan kaçırmanın kendisini hep kamçıladığını vurgulayan Çekli, kendisinin de dünya şampiyonu olduğu Çin'deki Dünya Şampiyonası hakkında şu bilgileri verdi: "Geçen sene büyük bir turnuva oldu. Çin'de Alibaba diye büyük bir şirket düzenledi. Bu turnuva 9 ay sürdü. Bizim turnuva sistemleri şöyle, herkes katılabiliyor. Kayıt yaptırdıktan sonra kulüp işin içinde yok aslında. Sen kulübün sadece formasını giyiyorsun. Yani reklamını yapmış oluyorsun. Ama şuan yolda bir kişiyi çevirsek benim oynadığım oyunda üyeliği varsa girip turnuvada oynayabiliyor. Ama oynar ve elenir. Genelde bizim oyunu oynayanlar bu işten para kazananlar oluyor. Profesyonel oynayan kişilerle oynuyorsun. Ama arada tek tük, atıyorum bin kişi katılmıştır ilk rauntta tanımadık bir rakip gelebilir. Ama ikinci, üçüncü raunttan sonra hep tanıdığın oyuncular oluyor zaten. İşte Çin'de böyle büyük bir turnuva duyurdular. Türkiye elemesi oldu. Türkiye elemesinde Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan vatandaşları elemede kapıştı. Ben bu elemelerde Türkiye birincisi oldum. Bu internetten yapıldı. Sonra Türkiye birincisi olduğum için beni Barselona'ya çağırdılar. Barselona'da da bütün Avrupa'daki ülkelerin birincileri vardı. İşte Fransa birincisi gelmişti, Finlandiya birincisi gelmişti. Yani her eleme bölgesinden birinciler gelmişti. Diğer ülkelerin birincileriyle birlikte 24 kişiydik. 24 kişiden 12 kişi Çin'e gidecekti. Yine orada da eleme yapıldı. Ben orada ilk 8'e kaldım. Yani doğal olarak ilk 12'ye kaldığım için Çin'e davet edildim. Çin'de de 32 olacak toplam. Yani Avrupa'dan 12 kişi, işte Amerika şampiyonası yapıldı Los Angeles'ta. Asya'dan, Afrika'dan, 170 ülkeden eleme yapıldı. Bu elemelerin sonunda 32 kişi Çin'e geldi. Geçen sene (2018) Mart ayının başında gittim Çin'e. 11 gün falan kaldık orada. Final maçım 18 Mart'taydı. Orada da işte birinci oldum. Birincilik ödülü 150 bin dolardı."



Vize bizim en büyük problemimiz



Dünya Şampiyonası'ndan sonra turnuvalara katılmaya devam ettiğini belirten Çekli, Türkiye'deki E-Sporcuların en büyük sıkıntısının vize ve pasaport işlemleri olduğuna dikkat çekti. Yabancı ülkelerde düzenlenen turnuvalara katılmak için vize işlemlerine büyük bir zaman ayırdığını kaydeden Çekli; "Bordo Pasaport olduğu için sürekli vize sorunu yaşıyordum ve halen yaşamaya devam ediyorum. Bir yere gideceğim zaman vize işleriyle çok uğraşıyorum. Yani gitsem bile sürekli vize işleriyle uğraştığım için turnuvaya zaten düzgün hazırlanamıyorsun. Çünkü sürekli konsolosluğa gidiyorsun, ajansa gidiyorsun, işte belge hazırlıyorsun, onun fotokopisi, bunun bilmem nesi… Bu durum zaten turnuvaya hazırlanmayı engelliyor. ya da gidemiyorsun vize çıkmadığı zaman. Yani ben mesela Çin'e giderken vize sürecim 1 ay sürdü. Mesela Almanya'daki bir adam Çin'e gideceği zaman yarım saatte internetten vize alıyor. Ben bir ay uğraşıyorum, gidiyorum işte Spor Bakanlığı'ndan kağıt alıyorum, gidiyorum Çin'den davetiye alıyorum, 'Yok o olmaz, belediyeden onaylanması lazım' diyorlar, onu alıyorum başka bir şey yapıyorum. Sürekli belge peşinde koşuyorum ki artık o kadar çok vize aldım ki bu vize alma olayını çok iyi bilen biriyim, çok hazırlıklı gidiyorum yine de uzun sürüyor. Mesela Amerika'ya bir turnuvaya gidecektim. Onda da vizem ret edildiği için gidemedim. Norveç'e gidecektim, vizem yetişmedi gidemedim. İtalya'ya gidecektim vizem yetişmedi gidemedim. Yani gittiğim kadar gidemediğim turnuvalar da oldu. Şu an en büyük problemimiz vize sorunu…"



Türkiye E-Spor'da iyi durumda



Türkiye'nin E-Spor'da Amerika, Almanya, İsveç gibi ülkelere göre 5 sene gibi geride olduğunu ama genele göre iyi durumda olduğunu ifade eden Çekli, "Türkiye'de büyük ihtimalle bilgisayar oyunların izleyen, futbolu izleyenlerden daha çok kişi vardır. Öyle söyleyeyim yani. Kesin diyebilirim çünkü atıyorum, League Of Legends'ın bir maçı oluyor Cumartesi günü, bir tane site var, oyunla ilgili her şeyi takip edebildiğiniz bir site, o siteye girdiğin zaman 50 bin kişi aynı anda izliyor. En dandik maç olsa bile en az 50 bin kişi izliyor. Tamamen futbolu nasıl izliyorsa insanlar, bunu da öyle izliyor. Bu oyunları izlemenin bir de şöyle farklı bir yanı var; futbol izlerken mesela senin yapamadığın bir şeyi başkası yapıyor diye keyif alarak izliyorsun, 'Ne kadar iyi futbol oynuyor' diye, bilgisayar oyunlarında adamı izleyerek sen de onun gibi oynayabiliyorsun. Başkasını öğrenmek amacıyla da izleyebiliyorsun." dedi.



'E-Sporcu olma' diyorum



E-Spor ile ilgili kendisine çok mesaj geldiğini belirten Kaan Çekli, "Liseye giden arkadaşlardan genelde mesaj geliyor. Diyor ki, 'Abi benim derslerim kötü, yapamıyorum okulu sence E-Sporcu olayım mı' diye. Ben de, "olma" diyorum. Çünkü şöyle bir şey; 'Ben olayım mı' dediğiniz zaman olabileceğiniz bir şey değil. Bu işi yapamadım, şu işe kalkışayım bari gibi bir şey değil. 'Abi ben futbolcu olmak istiyorum' demek gibi bir şey yani. Zaten bunu soran biri olamaz. 'Ben basketbolcu olmak istiyorum' diyen 20 yaşındaki bir adam gibi. Sen zaten 20 yaşına gelmişsin. Bu işin içinde birden kendinizi buluyorsunuz yani. Olmak isteyip de olabileceğiniz bir şey değil. Denk gelmesi gerekiyor." diye konuştu.



Önemli E-Sporcular var



Türkiye'de kurulan E-Spor Federasyonu'na da seslenen Çekli, "Türkiye'de şu an çok denilecek seviyede ismini duyurmuş, yurt dışında farklı oyunlarda önemli başarılar elde etmiş E-Sporcu var. Dünya çapında 30-40 sporcumuz vardır, federasyonun onlarla bir görüşme ayarlayıp soru-cevap şeklinde bir süreç ayarlanabilir. Çünkü oyuncularla Federasyon arasında bir iletişimin olması lazım. Federasyonda çalışan insanlar bizim kadar bu işin içinde değiller yani. Bizim gördüğümüz sorunları görmüyorlar, yaşadığımız sorunları yaşamıyorlar. En iyi bizden duyarak federasyonu geliştirebilirler." dedi. - TEKİRDAĞ

