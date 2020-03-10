e-Spor futbolun tahtına oynuyor
1 saat önce
spor federasyonu kuran ilk ülkelerden biri olan Türkiye, Avrupa Espor Federasyonu'nda kurucu üye olarak yer aldı.
E-spor federasyonu kuran ilk ülkelerden biri olan Türkiye, Avrupa Espor Federasyonu'nda kurucu üye olarak yer aldı. TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, 4 yönetim kurulu üyesinden biri seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:06
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