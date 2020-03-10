e-Spor futbolun tahtına oynuyor - Son Dakika
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e-Spor futbolun tahtına oynuyor

1 saat önce

spor federasyonu kuran ilk ülkelerden biri olan Türkiye, Avrupa Espor Federasyonu'nda kurucu üye olarak yer aldı.

e-Spor futbolun tahtına oynuyor, System.String[]

E-spor federasyonu kuran ilk ülkelerden biri olan Türkiye, Avrupa Espor Federasyonu'nda kurucu üye olarak yer aldı. TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, 4 yönetim kurulu üyesinden biri seçildi.

Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 05:06 
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