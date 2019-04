E-Spor Tutkunları Bu Turnuvada Buluştu

Player's Arena E-spor Turnuvası, iki gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu.





Player's Arena E-spor Turnuvası, iki gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu. İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen turnuva sadece katılımcılardan değil, alışveriş merkezini ziyaret edenlerden de büyük ilgi gördü. Organizasyonda ilk günün sonunda Ömer Faruk Aksay birinci, Ömer Faruk İlhan ikinci, Ali Arslan Eskin ise üçüncü oldu. Turnuvanın ikinci gününde de Ömer Faruk Aksay birincilik ipini göğüslerken, Veli Yalçın ikinci, Yalçın Börü ise üçüncü oldu.



TESFED BAŞKANI ÖZDEMİR: LİSANSLI SPORCU SAYIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR



Lisanslı sporcu sayılarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, "İyi bir noktadayız. E-Spor farkındalığı her geçen gün artıyor. Federasyon olarak bu tip etkinlikleri önemsiyoruz. Doğurgan bir spor dalı olduğumuzu söyleyebilirim. Lisanslı sporcu sayımız gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde bu alanda oldukça yetenekli sporcularımız var. Türkiye'yi E-Spor alanında dünyada iyi bir noktaya taşımayı kendimize görev edindik" şeklinde konuştu.



RAKAMLARLA E-SPOR



Türkiye'de yaklaşık 32 milyon PC/Mobil/Konsol oyuncusu bulunuyor. 3.4 milyon kişi ise aktif E-Spor izleyicisi konumunda. Ülkemizdeki oyun pazarının büyüklüğü yaklaşık 774 milyon TL. Türkiye'deki oyuncu profilinin yüzde 69'u 15-20 yaş aralığında. Yüzde 22'si 21-25, yüzde 9'u ise 26-34 yaş grupları arasında yer alıyor. E-Spor'un dünyadaki pazar büyüklüğü ise 906 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. 2021'de bu rakamın 1,68 milyar dolar seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Şu anda 45'ten fazla ülkede ulusal E-Spor federasyonu mevcut. 2022 Asya Oyunları'nda madalya branşı olacak olan E-Spor pazarının küresel büyümesinin aralıksız süreceği ifade ediliyor.



- İstanbul

