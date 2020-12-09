e-sporcular için "Her Oyunun Başı Sağlık" projesi hayata geçirildi - Son Dakika

e-sporcular için "Her Oyunun Başı Sağlık" projesi hayata geçirildi

09.12.2020 13:01
e-sporcular için

Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, "Her Oyunun Başı Sağlık" projesinin, bilinçli e-sporcular yetişmesine ve Türkiye'de e-sporun sağlıklı gelişimine kayda değer bir katkı sağlayacağını düşündüklerini bildirdi.

Türkiye E- spor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, "Her Oyunun Başı Sağlık" projesinin, bilinçli e-sporcular yetişmesine ve Türkiye'de e-sporun sağlıklı gelişimine kayda değer bir katkı sağlayacağını düşündüklerini bildirdi.

TESFED öncülüğünde Zula Oyun tarafından hayata geçirilen "Her Oyunun Başı Sağlık" projesi, online ortamda tanıtıldı.

Projenin tanıtımında konuşan TESFED Kurucu Başkanı Özdemir, TESFED'in, kurulduğu 2018 yılından bu yana e-sporun gelişimine fayda sağlamaya çalıştığını, Türkiye'yi e-spor alanında dünya çapında bir marka haline getirmeyi amaçladığını kaydetti.

Gençlerin sağlığı ve eğitiminin en önemli hususların başında geldiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Elbette Federasyon olarak, e-sporun gelişimi bizim için çok kıymetli ama buradaki gençlerimiz daha kıymetli ve onların sağlığı, eğitimi bizler için en önemli hususların başında geliyor. e-sporcularımızın beslenme ve egzersiz konusunda eğitilmelerini içeren Her Oyunun Başı Sağlık projesinin aslında bilinçli e-sporcular yetişmesine ve ülkemizde e-sporun sağlıklı gelişimine kayda değer bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu anlamda da projeyi gerçekten çok önemsiyoruz."

"Türkiye'de e-spor, ciddi potansiyel barındıran bir spor dalı"

Alper Afşin Özdemir, e-sporun gelişiminin, gençlerin ve e-sporcuların bu alanda bilinç kazanmasıyla gerçekleşeceğini ifade ederek, "Federasyon olarak bu hususa ciddi manada önem veriyoruz. Yakın zaman önce Milli Eğitim Bakanlığımızla bir araya gelerek bir iş birliği protokolü imzaladık. Bakanlığımızın da e-spora bakış açısı bizi mutlu etti." şeklinde konuştu.

TESFED'in yaklaşık 2 bin 200 sporcuyu lisansladığını bildiren Özdemir, devamla şunları kaydetti:

"Bunların 200'e yakını kadın e-sporculardan oluşuyor. Türkiye'deki e-sporcu potansiyeli, bu rakamları çok daha yukarılara taşıyabilecek boyutta. Genç nüfusumuz göz önüne alındığında Türkiye'de e-spor, ciddi potansiyel barındıran bir spor dalı. e-spor, sadece ülkemizde değil, dünyada da eş zamanlı olarak çok hızlı büyüyen ve artık her yerde gelişen bir alan. Biz e-sporda doğru köşeleri ne kadar erken kapıp, doğru yatırımları yapıp, bu işin öncülerinden olursak uzun yıllar boyunca da buradaki başarılardan yararlanırız. Burada e-sporcu sağlığı ve bilinçli e-sporcular yetiştirmek en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. e-spor, sıkı çalışma ve düzenli antrenman isteyen bir spor dalı."

-"e-spor, Türkiye'de ciddi bir potansiyele sahip"

InGame Group Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Genco Alp de e-sporun, Türkiye'de ve dünyada son yıllarda en hızlı gelişen spor dalı olduğuna işaret etti.

Alp, e-sporun gelecek 10 yıla damgasını vuracağını belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 32 milyon kişi e-spordan haberdar ve yaklaşık 4,5 milyon kişi de e-spor taraftarı ya da izleyicisi. Gün geçtikçe bu sayı artış eğilimde. Türkiye'deki dijital oyun pazarı ise 1 milyar dolara yaklaşmış durumda ve bu hacmiyle de Türkiye olarak dünyada 18'inci sıradayız." diye konuştu.

Türkiye'deki genç ve dinamik nüfus nedeniyle e-sporun ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Alp, tamamen Türk girişimciler tarafından kurulan InGame Group olarak kuruluşlarından bugüne e-spor ile ilgili çok ciddi projeler hayata geçirmeye çalıştıklarını anlattı.

Türk gençlerine daha sağlıklı, daha rekabetçi, daha teknolojik ve daha eğlenceli bir e-spor sistemi sunmak için projelerine ve yatırımlarına devam ettiklerini aktaran Alp, üzerlerine düşen sorumluluğun yabancı firmalara göre daha fazla olduğunu söyledi.

Alp, "Türk gençlerinin iyi birer e-sporcu olabilmesi için yol gösterici projeleri hızlıca hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yeni gelişen sporlarda bireysel olarak sporcuların ve ailelerin hızlı bir şekilde bilinçlenmesi sağlıklı bir spor ortamı oluşturmak adına çok önemli. Biz de bunun bilincinde olarak TESFED'le hızlıca bu projeyi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Proje danışmanı, hareket ve yaşam koçu Adil Ayvaz ise projede e-sporcuların ihtiyaçlarını fiziksel bakımdan ele almaya çalıştıklarını belirterek, "Onların kronik bel ağrıları, boyun ağrıları ya da nasıl düzgün durmaları gerektiğine yönelik fiziksel aktiviteler ve videolar hazırladık. Hem e-sporcular hem de e-sporcu olmak isteyen gençlerimizin doğru gıda seçmelerini sağlayacak, performans ve odaklanmalarını artırıcı video içerikleri hazırladık." dedi.

Türkiye, oyunlar, Sporcu, Afşin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel e-sporcular için 'Her Oyunun Başı Sağlık' projesi hayata geçirildi - Son Dakika


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