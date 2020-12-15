E-Tarım portalı üreticilerin hizmetine açıldı - Son Dakika

Siirt'te, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen ve çiftçilerin destekleme başvurularını kolaylıkla yapmasını sağlayacak e-Tarım portalı uygulaması üreticilerin hizmetine sunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birçok desteklemeye ilişkin ön başvurunun yapılabildiği sistemde tarımsal alanda faaliyet gösteren işletmelerle ilgili bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Siteme bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden erişilebildiği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu portal üzerinden e-Tarım Portalı Sistemi'ne giriş yapan kullanıcı, işletmesinde kayıtlı tarım arazilerinin ada-parsel bilgilerine, bu parseller üzerinde kayıtlı ürün detaylarına, kulak küpesi ile kayıtlı hayvanların yaş, ırk, cinsiyet bilgilerine tek yerden ulaşıp işlem yapabiliyor. Çiftçilerin zamandan da kazanmasına imkan sağlayan uygulamayla üreticiler sorunlarını ilçe müdürlüklerine gitmeden yetkililere iletebiliyor. Sistemle çiftçiler, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerine yönelik birçok destekleme ön başvurusunu portal üzerinden yapabiliyor. Sistem sayesinde tüm tarımsal faaliyetler raporlanarak, geçmiş sezonlar karşılaştırılabiliyor. Üreticiler http://etarim.gov.tr adresinden ya da e-Devlet şifresiyle giriş yaparak tarım, hayvancılık, genel ve destek başvuruları gibi birçok işlemi online yapabilirler."