E-tebligat ile 61 bin 212 ağaç korundu - Son Dakika

ADALET Bakanlığı'nca uygulanan e-tebligat ile 102 milyon 877 bin 373 tebligat elektronik ortamda taraflara iletildi. Uygulama ile bugüne kadar 1 milyar 400 milyon 998 bin 495 lira tasarruf sağlanırken, 61 bin 212 ağaç korunmuş oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlığın 2015'te ihtiyari olarak başlattığı e-tebligat uygulaması, yargısal süreçlerin hızlanmasının yanı sıra kağıt ve emek tasarrufu sağlıyor. 1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumları, noterler, avukatlar ve bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesi zorunlu hale getirildi. Çevre dostu e-tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 102 milyon 877 bin 373 tebligat elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 1 milyar 400 milyon 998 bin 495 lira tasarruf sağlandı. Ayrıca tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 3 bin 601 ton kağıt tasarrufu elde edildi, 61 bin 212 ağaç korundu.