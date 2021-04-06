E-tebligat ile 761 milyon lira tasarruf - Son Dakika

ADALET Bakanlığı'nca e-Tebligat uygulamasıyla 58 milyon 770 bin tebligatın muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldığı ve 761 milyon lira tasarruf sağlandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı, e-Tebligat uygulamasını 2015 yılında ihtiyari kullanıma yönelik hizmete sundu. Uygulamanın sağladığı faydaları gözlemleyen bakanlık, uygulamayı 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, ara bulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

YARGISAL SÜRECİ HIZLANDIRDIE-tebligat uygulaması, yargısal sürecin hızlanmasını ve tasarruf edilmesini de sağladı. Kağıt israfı da önlenirken, binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Uygulamanın başladığı günden bu yana 58 milyon 770 bin 689 tebligat, elektronik ortamda gönderildi. Böylece 761 milyon 451 bin 577 lira tasarruf edildi. Tebligatların elektronik ortama taşınmasıyla 2 bin 24 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf sayesinde 34 bin 969 ağaç, kesilmekten kurtarılarak, korunmuş oldu. Ayrıca elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık olarak gerçekleşmesi, yargılamaları da hızlandırdı. HIZLI VE EKONOMİK

E-tebligat uygulamasından önce fiziki tebligatlar, ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşıyordu. E-tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı. Böylece saniyeler içinde alıcının adresine ulaşan e-Tebligatlar zaman kaybının önüne geçiyor. E-tebligatla bir yandan vatandaşların bütçesine katkı sağlanıyor diğer yandan hak kayıpları önleniyor, vatandaşın da cezai işleme maruz kalması engelleniyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular, PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor.