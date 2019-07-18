e-Teminat ihracata hız katacak
1 saat önce
Teminat mektuplarını elektronik ortamda alınması kadar, çözülmesinin önemli bir sorunu ortadan kaldırdığını vurgulayan Bakan Pekcan, kısmen başlayan uygulamanın, eylülde tüm Türkiye'ye yaygınlaşacağını söyledi.
Teminat mektuplarını elektronik ortamda alınması kadar, çözülmesinin önemli bir sorunu ortadan kaldırdığını vurgulayan Bakan Pekcan, kısmen başlayan uygulamanın, eylülde tüm Türkiye
'ye yaygınlaşacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:07
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