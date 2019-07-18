Son Dakika Haberleri: e-Teminat ihracata hız katacak
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e-Teminat ihracata hız katacak

1 saat önce

Teminat mektuplarını elektronik ortamda alınması kadar, çözülmesinin önemli bir sorunu ortadan kaldırdığını vurgulayan Bakan Pekcan, kısmen başlayan uygulamanın, eylülde tüm Türkiye'ye yaygınlaşacağını söyledi.

e-Teminat ihracata hız katacak, System.String[]
Teminat mektuplarını elektronik ortamda alınması kadar, çözülmesinin önemli bir sorunu ortadan kaldırdığını vurgulayan Bakan Pekcan, kısmen başlayan uygulamanın, eylülde tüm Türkiye'ye yaygınlaşacağını söyledi.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:07 
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