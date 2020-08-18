"E-ticaret faaliyeti yürüten şirket sayısının 100 bini aşması bekleniyor" - Son Dakika

"E-ticaret faaliyeti yürüten şirket sayısının 100 bini aşması bekleniyor"

2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de yüzde 48 büyüyen e-ticaret sektörü, şirketlerin gözlerini bir kez daha dijital dünyaya çevirdi.

2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de yüzde 48 büyüyen e-ticaret sektörü, şirketlerin gözlerini bir kez daha dijital dünyaya çevirdi. E-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı 2020'nin ilk yarısında 68 bin civarında seyrederken 2021 yılında 100 bini aşması bekleniyor.

Koronavirüs salgını pek çok sektörde olumsuz tablolara neden olurken kimi sektörler de bu süreçte zarar görmeden aksine büyüyerek yollarına devam ediyor. Söz konusu sektörlerin başında ise e-ticaret sektörü geliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından ilk kez açıklanan e-ticaret verilerinde yılın ilk 5 ayında e-ticaret hacmi geçen seneye oranla yüzde 48 artış gösterdi. Sene sonunda bu büyümenin yüzde 60'lara ulaşması beklenirken e-ticaret altyapı sağlayıcıları da harekete geçti. Pek çok süreci otomatize ederek herkesin e-ticareti doğru yönetmesinin mümkün olduğuna dikkat çeken Anatolia System Dijital Kurucusu Dijital Strateji Uzmanı Emrah Yedekçi, "Dijital okuryazarlık düzeyi her ne olursa olsun artık herkes e-ticaretteki yerini alıyor ve hızla büyüyoruz. Ancak e-ticaretin geleceğini kurtaracak olan veri odaklı olmak ve e-ihracat" dedi.

"Dijital süreçlerin doğru yönetilememesi e-ticaret siteleri için büyük engel"

Türkiye'de toplam 68 bin 457 işletmenin e-ticaret faaliyeti sürdürdüğünü ve bu sayının 2021 yılı itibarıyla 100 bini aşabileceğini belirten Anatolia System Dijital Kurucusu Dijital Strateji Uzmanı Emrah Yedekçi, yalnızca sayının değil niteliğin de artması gerektiğini vurguladı. Yedekçi, "KOVID-19 salgınının ortasında tüm pazar yerlerinde yaşanan muazzam değişimle, e-ticaret sektörü diğer sektörlere kıyasla zarar görmeden yoluna devam etti. Bu noktada güvenilirliğinin ve sağlamlığının bir kanıtı olarak karşımıza çıkan e-ticaretin, pandemi etkileri azaldığında daha da büyük sonuçlar elde etmesi bekleniyor. Şu anda e-ticaret işletmelerinin temel hedefi ise web sitelerinde/ portallarında organik olarak trafik oluşturmak ve daha fazla tüketici kazanmak. Ancak bu dijital süreçler veri odaklı olmaz ve doğru şekilde yönetilmezlerse e-ticaret web siteleri için büyük bir engel olabilirler." şeklinde konuştu.

"Yerli yatırımcılara yeni bir dünya sunuyoruz"

Dijital yetkinliği yeterli düzeyde olmayan işletmelere, dijital mağazalardan dünyaya açmayı amaçladıklarını belirten Emrah Yedekçi, "Firmamız bünyesinde 12 yıldır faaliyet gösteren Zükkan (Zeki Dükkan) e-ticaret sistemleriyle e-ticarete adım atmak isteyen veya dijital dünyada yükselmek isteyen dijital altyapıları için paket çözümler sunuyoruz. Böylece, yerli yatırımcılara dijital dünya da yeni olanaklar sunuyoruz. E-ticaret devlerine baktığımızda da pazarın ve müşteri davranışlarının daha iyi bir görünümünü elde etmek için veri işlediklerini ve elde ettikleri analitik sonuçları uyguladıklarını görürüz. Bu noktada Zükkan E-ticaret olarak bizler, geliştirdiğimiz e-ticaret paketleri ile işletmelerin tıpkı e-ticaret devleri gibi otomatik analizler yaparak veri elde etmesini ve böylece hedefe yönelik reklam vermesini sağlıyoruz. Firmaların, arama motoru optimizasyonu ile arama motorlarında öne çıkmasını kolaylaştırıyoruz ve entegre olarak çalıştığımız Türkiye'nin büyük pazar yerleri ile de bilinirliklerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca yeni girişimde bulunmak isteyen kadınlarımıza E-ticaret altyapılarında yüzde 75 maliyetlerini biz karşılıyoruz.Temel gayemiz, ülkemizin kazandığı bu hacmin nitelikli bir şekilde artırmak ve dijital yetkinliği olmayan işletmeleri de e-ticaret dünyasına kazandırmak" dedi. - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Emrah, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 10:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'E-ticaret faaliyeti yürüten şirket sayısının 100 bini aşması bekleniyor' - Son Dakika Ekonomi
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