e-ticaret hacminin 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor
1 saat önce
Türkiye'nin geçen yıl 138,9 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2023'e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.
Türkiye Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:32
'nin geçen yıl 138,9 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2023'e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.
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