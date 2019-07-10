Son Dakika Haberleri: e-ticaret hacminin 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor
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e-ticaret hacminin 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor

1 saat önce

Türkiye'nin geçen yıl 138,9 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2023'e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

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Türkiye, Ekonomi
Türkiye'nin geçen yıl 138,9 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2023'e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:32 
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