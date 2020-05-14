E-ticaret iştah kabartıyor, global büyüme beklentisi yüzde 40 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi E-ticaret iştah kabartıyor, global büyüme beklentisi yüzde 40 - Son Dakika Ekonomi

E-ticaret iştah kabartıyor, global büyüme beklentisi yüzde 40

6 saat önce

Dünya genelinde e-ticaret hacmi son 3 yılda yüzde 73 büyüdü.

E-ticaret iştah kabartıyor, global büyüme beklentisi yüzde 40, System.String[]

Dünya genelinde e-ticaret hacmi son 3 yılda yüzde 73 büyüdü. 2021 yılının sonunda 5 trilyon dolara ulaşması öngörülen pazarın COVID-19 salgınıyla birlikte bu beklentiye 2020 sonunda ulaşması bekleniyor. İştah kabartan e-ticaret yeni girişimlere de ev sahipliği yapıyor, hızla gelişen Türkiye pazarı dikkat çekiyor.


Teknolojinin hızla gelişmesiyle önemi giderek artan e-ticaretin dünya genelindeki hacmi, son 3 yılda yüzde 73 artış göstererek 3,5 trilyon dolara ulaştı. Her yıl ortalama yüzde 30 büyüme gösteren global e-ticaret pazarının 2021 yıl sonu hedefi olan 5 trilyon dolarlık hacime salgın nedeniyle 2020 yılın sonunda ulaşması öngörülüyor. Küresel e-ticaret hacminin yüzde 64'ünün, gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Hızla büyüyen pazar, yeni girişimleri de beraberinde getiriyor. ABD merkezli ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan tanıyan online bir pazaryeri uygulaması olan Exportzon.com, Ortadoğu ülkelerinden, Avrupa'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada 40 ülkede operasyonlarını sürdürüyor. E-ticaret platformu ticari fırsatlar ve hedef pazarların yakınlığı açısından Türkiye pazarında Mayıs ayıyla birlikte faaliyet göstermeye başladı.


"İhracat için yeni bir alan oluşturmak istiyoruz"


Exportzon.com'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ihracat süreçleri için önemli bir ticari fırsat oluşturmayı hedefledikleri belirtilirken büyüme hızının arttığı, global satış network'ünün her ay hızla yeni alıcı ve satıcılar kazandırdığı aktarıldı. Açıklamanın devamında, "Dünyaya açılan bir ticaret kapısı olmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da yüzlerce dropshipper satıcı ve yüzlerce tedarikçi ile aktif olarak faaliyetlerine devam eden platformumuz, yüksek stok hacmi ve yüzde 9'luk düşük işlem maliyeti ile satıcılara daha yüksek kar vadediyor. Sisteme dahil olan tedarikçiler bu platform aracılığı ile dünya üzerindeki profesyonel online satıcılar ile ürünlerini dünyanın en popüler pazar yerlerinde tanıtma ve satma fırsatı yakalıyorlar." ifadeleri kullanıldı.


Exportzon dünya genelinde ; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, İtalya, Bulgaristan, İspanya, Rusya, Fransa, Ukrayna, Norveç, İsveç, İsviçre, Danimarka, Estonya, Yunanistan, Japonya ,Güney Kore, Katar, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Kuveyt, Dubai, Cezayir, Mısır, Hindistan, Güney Afrika, BAE, İsrail, Fas, Arjantin, Brezilya, Meksika, Avusturalya, İrlanda, Portekiz, Karadağ, Türkiye gibi ülkelerde online ticaret çalışmalarını sürdürüyor.


E-ticaret deneyimi eğitimlerle aktarılacak


Yalnızca alışveriş yapılan bir platform olarak kalmayıp özellikle küresel pazarda kazanılan e-ticaret deneyimini eğitimler yoluyla Türk kullanıcılara da aktarmak istendiği belirtilirken, Exportzon.com Mayıs ayı boyunca 55 videodan oluşan eğitim serisi büyük bir indirimle sunulacak. E-ticaret ve e-ihracat ile ilgili kullanıcıların merak ettikleri tüm soruların cevaplandığı eğitimler, ticaretin her alanında dikkat edilmesi gerekenleri ve atılması gereken adımları içeriyor. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:19 Kaynak: İHA


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