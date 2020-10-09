E-ticaret markasından ilk alışverişe özel 20 lira indirim

E-ticaret markası Morhipo, taze sebze-meyveden temizlik ürünlerine, atıştırmalıklardan içeceklere, dondurulmuş gıdadan dünya mutfaklarından seçeneklere, kişisel bakım ürünlerinden evcil hayvanların ihtiyaçlarına kadar 7 binden fazla ürünü market fiyatlarıyla ve istegelsin güvencesiyle müşteriyle buluşturduğunu ilk alışverişe özel 100 lira ve üzeri sepete, 20 lira indirim fırsatı sunduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda online alışverişe market hizmetini de ekleyen Morhipo.com, Morhipo Market için istegelsin ile iş birliğine gittiğini açıkladı.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve koşulsuz müşteri mutluluğu ilkeleriyle yola çıkan Morhipo Market, randevulu teslimat ayrıcalığıyla müşterilerin market ihtiyaçlarına da yanıt veriyor. Taze sebze ve meyve, et ve şarküteri, dünya mutfağından seçenekler, vegan beslenmeye yönelik alternatifler, sporcu takviyeleri gibi seçeneklerle zengin bir gıda reyonu bulunan market; temizlik, kişisel bakım, kırtasiye, oyuncak, ofis ihtiyaçları gibi alanlarda da binlerce ürünü müşterilerine sunuyor" denildi. İlk alışverişe özel 31 Ekim'e kadar yapılacak 100 lira ve üzeri alışverişlerde 20 lira indirim fırsatı sunulduğu aktarıldı.