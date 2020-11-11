E-ticaret markasından yeni reklam filmi - Son Dakika

E-ticaret markası Morhipo.com, yeni reklam kampanyasını yayınladığını duyurdu.

E-ticaret markası Morhipo.com 'Her şeyin değil, stilin adresi Morhipo' başlığıyla yayına giren reklam filmini yayınladığını duyurdu. Online alışverişte müşterilerin karşılaştığı karmaşayı ve moda alışverişinin keyifli dünyasından uzak deneyimi konu edinen reklam filminde, elbise ararken matkap, ayakkabı seçerken silikon tabancası görmek istemeyenler Morhipo.com'a davet ediliyor. Reklam filminin yönetmen koltuğunda ise Elif Kalkan oturuyor.