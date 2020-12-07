'E-ticaret pandemi krizinden çıkış noktası olabilir' önerisi - Son Dakika

'E-ticaret pandemi krizinden çıkış noktası olabilir' önerisi

07.12.2020 14:24
'E-ticaret pandemi krizinden çıkış noktası olabilir' önerisi, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü pandemisinin ardından, evden çalışma sisteminin tercih edilmesi, gıdanın temin edildiği noktaların farklılaşması, tatil alışkanlıklarının değişmesi ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesi, e-ticaretteki tüketim alışkanlıklarını da...

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü pandemisinin ardından, evden çalışma sisteminin tercih edilmesi, gıdanın temin edildiği noktaların farklılaşması, tatil alışkanlıklarının değişmesi ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesi, e-ticaretteki tüketim alışkanlıklarını da yeniden belirledi. E-ticaret yapan her marka, konona virüsü pandemi sürecinde satışlarında önemli bir artış kaydederken, üyelerinin e-ticaret ile pandeminin oluşturduğu ekonomik krize takılmadan düze çıkabileceğini değerlendiren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), bu kapsamda bir dizi e ticaret eğitimi başlattı.

Dünya korona virüsü salgınının oluşturduğu tahribatı atlatmaya çalışırken, bir yandan da salgın sonrası dünyanın nasıl şekilleneceği, şirketlerin izleyeceği yollar ve planlamalar merak konusu oldu. Korona virüs ile birlikte e-ticarete adapte olmakta da bunlar arasında yer aldı. Her krizde avantajlı çıkan sektör ve firmalar olduğu gibi pandeminin oluşturduğu krizde de, e-ticaret tüketiciler için çıkış yolu oldu. Öyle ki korona virüsü sürecinde hiç internetten alışveriş yapmamış kişiler bile temassız alışverişi mümkün kılan e-ticareti keşfetti.

EGİAD'tan online eğitim

700'e yakın üyesiyle büyük bir ticaret ağına sahip olan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), başta gıda olmak üzere pandemi sebebiyle gelir kaybına uğrayan üye şirketlerine ihracat, e ticaret, ürün alımı, alışveriş olmak üzere birçok başlık altında destek olma kararıyla bu kapsamda online eğitim başlattı.

Dijitall.net Kurucusu Utku Kumral'ın konuk konuşmacı olduğu "10 Adımda E-Ticarete Başlamak" konulu toplantı, iş dünyası tarafından büyük ilgi gördü.

"E-ticaret hizmeti veren işletmelerin yoğunluğunun arttığını söylemek de mümkün"

Online toplantı EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Covid-19 sürecinin eğitim, iletişim gibi alanlara büyük boyutlarda etki ettiğini ve virüsün ekonomiye etkisiyle beraber e-ticaretin yükselişinin de gözden kaçırılmayacak bir noktaya geldiğini belirten Aslan, "Korona virüsün dünyayı etkisi altına almasından hemen sonra birçok ülke pandemik durumun daha fazla büyümemesi için küçük işletmelere yönelik tedbirler aldı. Türkiye'de ise öncelikle kapatılan spor salonları, berberler, kafe ve eğlence mekanları oldu. Beraberinde de pastane, fırın gibi dükkanlar için hizmet sınırlamaları getirildi. Getirilen bu uygulamalarla küçük işletmeler olumsuz etkilendi; ancak e-ticaret hizmeti veren işletmelerin yoğunluğunun arttığını söylemek de mümkün. Kısacası bu noktada korona virüsü salgınının, e-ticaret yapan firmalar için hizmetlerini doğru bir şekilde yönettikleri takdirde daha az düzeyde olumsuz etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreç içerisinde evlerinde kalan insanların büyük bölümü, ailelerini ve kendilerini korona virüsü tehlikesinden korumak için market ihtiyaçları dahil olmak üzere; kıyafet, mobilya, kozmetik gibi alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. E-ticaretin bu boyutuna değindikten sonra, etkili bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan stratejilere odaklanmak gerekir. Ancak doğru stratejiler ile başarılı sonuçlar elde edilebilir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Dijitall.net Kurucusu Utku Kumral ise e-ticaret yazılım teknolojileri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Pandemi sürecinde e-ticaretteki gelişmelerin artarak devam edeceğinin öngörüldüğü etkinlikte, bazı firmalar için bu sürecin çıkış olabileceği kaydedilerek, 10 adımda e- ticaretin ip uçları paylaşıldı. Kumral, "Doğru ürün yelpazesi, online ürün tercihlerine dikkat edilmesi, ürünün internetteki pazar payının araştırılması, rakip ürünlerle fiyat araştırması, ürünleri anlatan domain adı, doğru e-ticaret yazılımı, tasarım, ürünlerin siteye yüklenmesi, doğru fotoğraflama, stok takibi ve faturalandırma, kargo entegrasyonu, ödeme sistemi entegrasyonu, sitenin tanıtımı ve reklamlandırma başlıkları büyük önem taşımakta" dedi. - İZMİR

'E-ticaret pandemi krizinden çıkış noktası olabilir' önerisi

Koronavirüs, Ticaret, Açılış, Ege, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'E-ticaret pandemi krizinden çıkış noktası olabilir' önerisi - Son Dakika Ekonomi


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