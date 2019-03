E-ticaret Platformu Hepsiburada'ya Yeni Ceo

35'ten fazla kategoride, 20 milyon ürün çeşidiyle aylık 100 milyondan fazla ziyaretçisine en iyi hizmeti sunmak için çalışan e-ticaret platformu Hepsiburada 'da üst yöneticiliği ( CEO ) görevine Murat Emirdağ getirildi.Platformdan yapılan açıklamaya göre, 2007 yılından bu yana Hepsiburada Yönetim Kurulu Danışmanı Üyeliği'ni yürüten Emirdağ, Şubat 2009 itibariyle yeni görevine başladı.Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada CEO'su Emirdağ, Hepsiburada'da 2017 yılından bu yana sürdürdüğü yönetim kurulu danışman üyeliği rolünden sonra CEO olarak göreve başlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu bildirdi.Emirdağ, Hepsiburada olarak müşterileri, iş ortakları ve çalışanları için değer yaratmak amacıyla çalışmalarını var güçleriyle yürüteceklerini belirterek, "Tüm hizmet ve projelerimizde müşterilerimizi odak noktasında tutmaya devam edecek, onların hayatını kolaylaştıracak hizmetler ve teknolojiler sunmayı sürdüreceğiz. E-ihracat ile Türkiye 'nin ekonomik kalkınmasını desteklerken, sadece Türkiye'nin değil bölgemizin de açık ara lider dijital oyuncusu olma vizyonumuzda ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu. İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Murat Emirdağ, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi 'nde Makina Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden çift anadal ile tamamladı. Lisansüstü MBA eğitimini ise New York 'taki Columbia Üniversitesi Columbia Business School'da Pazarlama ve Yönetim dalında aldı. ABD ve Türkiye'de faaliyet gösteren aralarında Hepsiburada'nın da yer aldığı birçok şirket ve organizasyonda danışma ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Emirdağ, aynı zamanda teknoloji ve yeni ekonomilere odaklı ABD merkezli danışmanlık ve yatırım firması M-Factory Ventures'ın kurucusu.Emirdağ, M-Factory Ventures'ı kurmadan önce, ABD'de Seattle ve San Francisco 'da, aralarında Microsoft , Zynga ve Instacart'ın da yer aldığı dünyada önde gelen teknoloji şirketlerinde liderlik ve yöneticilik yaptı. Kariyerinin daha önceki yıllarında The Boston Consulting Group New York ofisinde çalışmalar yapan Emirdağ, aynı zamanda Unilever 'de önemli tüketici markalarında yöneticilik görevi üstlendi.