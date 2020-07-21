E-ticaret sektörü yılın ilk yarısında yüzde 88 büyüdü - Son Dakika

E-ticaret sektörü yılın ilk yarısında yüzde 88 büyüdü

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 2020 yılının ilk yarısında e-ticarete yönelim artarken siparişlerde rekor artış gözlendi.

E-ticaret sektörü yılın ilk yarısında yüzde 88 büyüdü, System.String[]

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 2020 yılının ilk yarısında e-ticarete yönelim artarken siparişlerde rekor artış gözlendi. IdeaSoft'un açıkladığı verilere göre, temassız alışveriş için ilk kez dijital kanallarla tanışan vatandaşların etkisiyle e-ticaret sektörü ilk altı ayda sipariş adedinde yüzde 77, satış hacminde ise yüzde 88 büyüdü.


Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte dünya genelinde tüketici davranışları hızla dijitalleşirken bu süreçte e-ticaret sektörü ciddi bir ivmelenme yaşadı. Türkiye'nin önemli e-ticaret altyapı sağlayıcılarından IdeaSoft, e-ticaret sektörünün ilk altı aylık karnesini çıkardı. Çalışma kapsamında salgının da etkisiyle e-ticaretteki sipariş ve hacim artışlarını ortaya koymak adına 9 binden fazla e-ticaret sitesinin 2020 Ocak-Haziran verileri incelendi. Buna göre; yılın ilk altı ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre ilk kez online alışverişe yönelen tüketicilerin etkisiyle e-ticaret sektörünün satış hacmi yüzde 88, sipariş sayısı ise yüzde 77 büyüme gösterdi.


Pandemi süreciyle fiziksel temastan kaçınan vatandaşların dijitale yönelmesinden olumlu etkilenen sektörler kadar olumsuz etkilenenlerin de olduğu dikkat çekti. Yılın ilk 6 ayında en çok büyüme kaydeden sektör satış hacmini yüzde 1064,98'lik rekor artışla 10 katına çıkaran iş güvenliği sektörü oldu. Olumsuz etkilenen sektörlerin başında ise satış hacmindeki yüzde 57,41'lik düşüşle promosyon ve reklam ürünleri sektörü geldi.


Evde geçirilen süre ev tekstili ve mobilya sektörüne yaradı


Türkiye'de ilk kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayından itibaren evde geçirilen süre artarken vatandaşların hem yaşam alanlarını güzelleştirmek hem de eksikleri gidermek için harekete geçtiği gözlendi. Bu süreçte nişan ve düğün planlarını askıya alan çiftler de yarım kalan hazırlıklarını online alışverişte tamamladı. IdeaSoft tarafından paylaşılan verilere göre, bu yönelimden en büyük payı yüzde 184'lük satış hacmi artışıyla ev tekstili, yüzde 169 ile mobilya, yüzde 126 ile hırdavat ve yapı market, yüzde 124 ile elektrik, yüzde 112 ile çeyiz ve züccaciye, yüzde 117 ile ev dekorasyon ve yüzde 97 ile beyaz eşya ve ev aletleri sektörü aldı.


Kalabalık alanlardan kaçınan vatandaşlar internetten sipariş vermeye başladı


Online alışveriş, temel ihtiyaçların temininde de tüketicilerin tercihi oldu. Salgın sürecindeki bulaş riski nedeniyle pazar ve market gibi kalabalık alanlardan kaçınan vatandaşlar internetten sipariş vermeye başladı. Verilere göre; 2020'nin ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iç giyim sektöründe yüzde 160, gıdada yüzde 132, tarım ve organik ürünlerde yüzde 74, tekstil ve giyimde yüzde 72, bebek ve çocuk ürünlerinde yüzde 67, ayakkabıda yüzde 52 ve temizlik ürünlerinde yüzde 31'lik sipariş artışı kaydedildi. Öte yandan, tüketicilerin bir kısmı çocuklarıyla geçireceği vakti keyifli hale getirecek ürünler, bir kısmı da kişisel gelişimine katkı sağlayacak aktiviteler aradı.


Verilere göre, oyuncak siparişleri 6 ayda yüzde 123 artarken sektörün satış hacmi de 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 526 büyüdü. Oyun ve hobi ürünlerinde kaydedilen yüzde 274'lük sipariş artışı ise sektörün satış hacmini yüzde 172 oranında artırdı. Aynı dönemde; motosiklet ekipmanları satış hacmindeki yüzde 154'lük artışla öne çıkarken onu yüzde 136 ile müzik ve müzik aletleri ve yüzde 130 ile kitap ve yayınevi sektörü izledi.


En çok tesettür giyim ile saat ve optik siparişleri düştü


Yılın ilk yarısı e-ticarette yer alan kimi sektörler için olumlu geçerken kimileri de hem sipariş hem de satış hacmi bazında düşüş yaşadı. Verilere göre, sipariş bazında en çok düşüş yüzde 42 ile tesettür giyimde yaşandı. İkinci sırada yüzde 31 ile saat ve optik sektörü yer aldı. Satış hacmine bakıldığında ise en çok düşüş yüzde 57 ile promosyon ve reklam ürünlerinde yaşandı. Yüzde 48'lik düşüş yaşayan endüstriyel ürünler ikinci sırada yer alırken onu yüzde 18'lik düşüşle bilgisayar, yüzde 15 ile ısıtma ve soğutma sektörü ve yüzde 8 ile cep telefon sektörü takip etti.


"E-ticaret artık bir seçenek değil, zorunluluk"


Açıkladıkları veriler kapsamında e-ticaretin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan IdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, "Kovid-19 sürecinde tüketiciler tercihlerini online alışverişten yana kullandı. İnsanların evde kalması alışveriş yapmalarını engellemedi; sadece şeklini değiştirdi ve dijitale taşıdı. Haliyle yalnızca fiziki mağazası olan birçok işletme kepenk kapatma noktasına geldi. E-ticaret ile dijitalleşen ve bu sürece hızlıca adapte olan firmalar ise ayakta kalmayı başardı. Pandemi, işletmelere sektörü ne olursa olsun e-ticaret yapmanın ve online bir mağazaya sahip olmanın bir zorunluluk haline geldiğini kanıtladı. IdeaSoft olarak hem tüketici davranışlarındaki hem de işletmelerdeki bu değişimin yalnızca pandemiden kaynaklandığını düşünmüyoruz fakat dijitalleşme sürecine ciddi bir ivme kazandırdığı bir gerçek. Mart ayından bu yana ilk defa online alışverişi deneyimleyen binlerce tüketici ve günler içinde e-ticarete başlayan yüzlerce KOBİ e-ticaret ekosisteminin bir parçası haline geldi. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek anlık satış verilerini paylaştığımız canli.ideasoft.com'dan da takip edilebileceği üzere bu yıl 17 milyondan fazla ürün satıldı." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 10:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi E-ticaret sektörü yılın ilk yarısında yüzde 88 büyüdü - Son Dakika Ekonomi
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