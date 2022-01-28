E-ticaret şirketlerine "sahte indirim" cezası - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı denetimleri, e-ticaret firmalarının "sahte indirim" düzenini ortaya çıkardı. 3 firma, son 6 ayda 11 kez reklam durdurma cezası aldı. Bir firma da 533 bin TL para cezasına çarptırıldı.Ticaret Bakanlığının tüketici şikayetleri üzerine yaptığı denetimler, e-ticaret firmalarındaki "sahte indirim" düzenini ortaya çıkardı. Reklam Kurulu'nun kararlarına göre son 6 ayda 3 ayrı e-ticaret firmasına, sahte indirim nedeniyle toplam 11 kez reklam durdurma cezası, 2 kez de para cezası uygulandı. Son günlerde işçilerinin zam protestosuyla gündeme gelen Trendyol, sahte indirim nedeniyle en çok ceza alan firma oldu. Trendyol'a 6 kez reklam durdurma cezası verilirken, Hepsiburada da 4 kez reklam durdurma cezası aldı. Hepsiburada, ayrıca toplam 533 bin TL para cezasına çarptırıldı.

"Yüzde 35 indirim iddiası gerçek değil"

N11 firması da bir kez reklam durdurma cezası aldı. Sahte indirime ilişkin tespitler ise dikkat çekti. Trendyol'la ilgili kararlardan birinde 69 TL yerine 59 TL'ye satıldığı belirtilen emziğin aslında indirimden önceki fiyatının 69 TL olmadığı tespit edildi. Bir başka kararda ise 420 TL'nin üstü çizilerek yüzde 35 indirimle satıldığı belirtilen bir yapay çiçeğin indirimden önceki fiyatına ilişkin ispat sunulamadığı belirtildi. Tüketicinin yanıltıldığı gerekçesiyle firmaya reklam durdurma cezası verildi. Benzer bir uygulamanın bebek bezinde de yapıldığı tespit edildi. Kılıç: İlke ve esaslar yönetmelikle belirlendi

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) ise hem tüketicileri hem de Ticaret Bakanlığını uyardı. TÜDEF Genel Sekreteri Ergün Kılıç, ticari reklamların 2015'te yayınlanan bir yönetmelikle düzenlendiğini hatırlattı. Kılıç, "Yönetmelik, ticaret uygulamalarında bulunan, reklam veren kişilerin uyması gereken ilkeler ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme esaslarını belirlemek ve haksız ticari uygulamalara karşı da tüketiciyi korumayı amaç edinmiştir" dedi. Firmaların doğruluk ve dürüstlük kurallarına uymasının beklendiğini ifade eden Kılıç, "Aynı zamanda reklam veren firmalar, tüketicileri aldatıcı bir eylem içerisinde olmamalıdır. Rekabeti engelleyecek bir nitelikte de, herhangi bir harekette bulunmamalıdır" diye konuştu.

"Tüketiciler, derneklerden de yardım alabilir"

İndirimli satış adı altında tüketicinin aldatıldığını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti: "Her ne kadar yönetmelik olsa dahi firmalar bu yönetmeliğe aykırı davranışlar içerisinde olabiliyor mu? Evet oluyor. Yapılması gereken sadece şikayet üzerinden değil bunun Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesi, bunun önüne geçecektir. Sadece tüketicinin aldatılması değil, aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların da rekabetleri açısından değerlendirmek gerekiyor." Kılıç, tüketicilerin bu tür durumlarla karşılaştıklarında Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunabileceklerini, bunun yanı sıra tüketici hakları derneklerinden de yardım alabileceklerini söyledi.

Eray Görgülü

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