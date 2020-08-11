E-ticaret sitesinde yenilik; market alışverişi de başlattı

E-ticaret sitesi Morhipo.com, müşterilerinden gelen istek üzerine istegelsin'le olan iş birliğini büyüttüğünü ve bu kapsamda Morhipo Market ile kullanıcıların 7 binden fazla ürün çeşidi ve taze meyve-sebze seçenekleriyle tek seferde tüm alışverişini yapabileceğini duyurdu.

Mart 2019'dan bu yana Morhipo.com özel müşteri programı Morpass kapsamında iş birliği yapan Morhipo.com ve istegelsin, Morhipo.com müşterilerinden gelen talepler üzerine iş birliklerinin kapsamını genişletti ve güçlerini birleştirerek Morhipo Market uygulamasını hayata geçirdi. Morhipo.com, Morhipo Market çözümü ile milyonlarca müşterisine market ürünlerini sunmayı hedeflediğini açıkladı.

"7 BİNDEN FAZLA ÜRÜN ÇEŞİDİ VAR"

Morhipo, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Morhipo Market platformunda yer alan market ürünleri, marketlerle aynı fiyat üzerinden satışa sunuluyor. 7 binden fazla ürün çeşidi ve taze meyve-sebzedeki iddiası ile Morhipo Market, bu ayrıcalıklı hizmeti Morhipo.com müşterileriyle buluşturuyor. Pandemi sürecinin başından bu yana müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda ev yaşam, mutfak araç gereç kategorilerini yeni marka ve ürünlerle destekleyen modanın e-ticaretteki adresi Morhipo.com, bu süreçte de hizmet standartları ve koşulsuz müşteri mutluluğu ilkesiyle, sadık müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak istedikleri bir alışveriş destinasyonu haline geldi.

Morhipo Market'te müşteriler sipariş verdikleri adres doğrultusunda taze sebze-meyveden temizlik ürünlerine, atıştırmalıklardan içeceklere, dondurulmuş gıdadan dünya mutfaklarından seçeneklere, kişisel bakım ürünlerinden evcil hayvan dostlarımızın ihtiyaçlarına kadar binlerce ürün arasından alışverişlerini tamamlayabilecek. Yeniliklerin öncüsü Morhipo.com, müşterilerinin tüm arayışlarına yenilikçi ve özgün çözümlerle yanıt vermeye devam edecek."

- İstanbul