E-Ticaret ve Dijital Pazarlama etkinliği SAÜ'de konuşuldu - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği (SAÜSİ) topluluğu tarafından "E-Ticaret ve Dijital Pazarlama" etkinliği düzenlendi.



Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Exportan Dış Ticaret ve Danışmanlık Kurucusu Ayşe Gedikli, Otokoç Otomotiv E-Ticaret ve Tedarik Zinciri Yöneticisi Oktay Çelik ve LevelUp Agency CEO'su Onur Yılmaz katıldı.



Exportan Ticaret ve Danışmanlık Kurucusu Ayşe Gedikli konuşmasında, medyadan ya da çevreden dijital dünyaya dair çok fazla bilgi bulunduğuna işaret ederek, "Sadece E-Ticaret'ten bahsetmiyoruz. Teknolojinin bütünüyle alışveriş deneyiminin içine girmesinden bahsediyoruz. Artık ürün satın almaktan değil deneyimden söz ediyoruz. Hız ve esnekliği tüketiciye verdiğiniz zaman gerçekten dijitalleşmiş deneyimi yaşatmış oluyoruz. E-Ticaret ekosistemi sadece satış yapmaktan ibaret değil. Bunun içinde birçok şey var. Devlette bununla ilgili yazılım sağlayıcıları ve kargo şirketleri gibi birçok kurum var. E-Ticaret sektörüne hitap eden ambalajlar bile türedi. Hukuk danışmanlığı, e-ticaret üzerinde uzmanlaşıp bu ekosistemde yine fayda sağlayabiliyorlar. E-Ticaret dediğimiz şey, müşteri deneyimini kurguladığınız, operasyonunu kurguladığınız, kargo ve dağıtımını yapabildiğiniz ve pazarlamasıyla satış üretebildiğiniz bir durumdur" dedi.



Otokoç Otomotiv E-Ticaret ve Tedarik Zinciri Yöneticisi Oktay Çelik, yapılacak olan işe basit bakılması gerektiğini, böylece o işi çözmenin kolaylaşacağını söyledi. Çelik, "Dijitalleşmek sadece ürün satmak olmamalı. Bizde orta yaş ve üstü nüfus arasında internet kullanımı çok az. Ama bunları da hayata geçirmek bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Onları da bu dünyanın içerisine almak zorundayız. Bizde olmayan deneyim onlarda var. Şirketler büyüyorsa maliyetler de büyüyor. Sizin bir çözümünüz varsa zaten fark yaratıyorsunuz. Para dijitalleşiyor. E-ticaret büyüyecek. Paranın dijitalleşmiş olduğu noktada siz zaten mahkum kalacaksınız. Kendinizi geliştirin, farklı planlar düşünün, uygulayın. Satmanın yolunu arayın. Basit bakın, bir şeyin en iyisini yapmaya çalışın. Tek anlamda ilerleyin" diye konuştu.



LevelUp Agency CEO'su Onur Yılmaz ise konuşmasında dijital pazarlama konusuna değindi. Yılmaz, "Dijital pazarlama, doğru içeriğin doğru kanaldan doğru zamanda doğru kişiyle buluşturma sanatıdır. Arama motoru reklamcılığında anahtar kelime belirlerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur verimliliktir. En çok tıklanan değil, size en çok geri dönüş (conversion) getiren anahtar kelimelere odaklanmak altın kuraldır" diye şeklinde konuştu. - SAKARYA