Üye Girişi
"E-Ticaret ve gıda sektöründen yeni iş birlikleri ve girişimleri artacak" - Son Dakika

"E-Ticaret ve gıda sektöründen yeni iş birlikleri ve girişimleri artacak"

29.08.2021 16:47

Bodrum'da ikincisi düzenlenen Young Owners Forum'da konuşan Yıldız Ventures CEO'su Yahya Ülker, pandemiyle birlikte, e-ticaret ve gıda sektörünün daha entegre çalışmaya başladığını, bu alanda yeni iş birlikleri ve girişimlerinin artmasını beklediklerini söyledi.

Bodrum'da ikincisi düzenlenen Young Owners Forum'da konuşan Yıldız Ventures CEO'su Yahya Ülker, pandemiyle birlikte, e-ticaret ve gıda sektörünün daha entegre çalışmaya başladığını, bu alanda yeni iş birlikleri ve girişimlerinin artmasını beklediklerini söyledi.

Young Owners Forum'un 2'ncisi Bodrum'da 27-28 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. Perakendede dönüşüm, geleceğin girişimler, yükselen teknolojiler, yeni nesil liderlik, fintech gibi başlıkların ele alındığı Forum'da konuşan Yıldız Ventures CEO'su Yahya Ülker, Yıldız Ventures olarak yenilikçi ve potansiyeli olan iş fikirlerinin gelişimine yön verme hedeflediklerini söyleyerek, faaliyetlerini şöyle anlattı: "Yenilikçi yaklaşımları mevcut işlerimize adapte ederek operasyonlarımızı geliştirmeyi ve girişimcilik ekosistemini destekleyip, büyütmeyi ve aynı zamanda dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçeve içinde, inkübasyon, finansal yatırım ve merkezi uzmanlık noktasında verdiğimiz stratejik ve operasyonel destek ana odak noktalarımızı oluşturmakta. İnkübasyon kapsamında, Ülker ve GODIVA gibi köklü markalarımızla faaliyet gösterdiğimiz gıda alanının yanı sıra; ŞOK Marketler ve Bizim Toptan ile ülke çapında yaygın bir ağa sahip olduğumuz perakende sektörüne ilişkin girişimlere odaklanıyoruz. Finansal yatırım tarafında ise her sektörden girişime açık bir yapımız var."

" Türkiye'de daha fazla girişimin global arenada kendine yer bulacak"

Yahya Ülker, panelde yaptığı konuşmada, 2020 yılında girişim ekosisteminde artan bir ilgiyle karşılaştıklarını, Türkiye'den daha fazla girişimin global arenada kendine yer bulacağına inandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıldız Ventures olarak trendleri takip ederek yatırımlarımızı yeni odak alanlarına yönlendireceğiz. Ayrıca pandemiyle beraber e-ticaret ve gıda sektörü daha entegre çalışmaya başladı. Bu alanda da yeni iş birlikleri ve girişimlerin artmasını bekliyoruz. Girişim sermayesi şirketlerinin sayısında da benzer bir artış yaşanacağını söyleyebiliriz. 2021'in girişim ekosistemi adına geçmiş yıllara göre daha hareketli geçeceğini tahmin ediyoruz."

'istegelsin' Yıldız Ventures'ın şimdiye kadarki en büyük inkübasyon girişimi

Türkiye'nin ilk online süper marketi istegelsin, 30 milyon dolarlık yatırımla Yıldız Ventures'ın şimdiye kadarki en büyük inkübasyon girişimi. Kısa sürede sektörün önemli oyuncularından biri olan istegelsin, 7 binden fazla ürün çeşidini müşterilerine, onların seçtiği zaman aralığında eksiksiz bir şekilde ulaştırıyor. - İSTANBUL

E-Ticaret ve gıda sektöründen yeni iş birlikleri ve girişimleri artacak

geri dönüşüm, Türkiye, Bodrum, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'E-Ticaret ve gıda sektöründen yeni iş birlikleri ve girişimleri artacak' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir 17:47 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir Efsane olan balıkların hikayesi hüzünlendiriyor! Yıllardır akan pınar artık tehlike altında 17:27 Efsane olan balıkların hikayesi hüzünlendiriyor! Yıllardır akan pınar artık tehlike altında Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü? 17:11 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 15:54 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme 15:19 Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK 15:03 Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi 14:20 Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü 13:42 Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:31 İstanbul'un su sıkıntısı devam ediyor! İhtiyacı karşılayacak barajlarda tehlikeli düşüş
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:34 Son Dakika: ABD'nin, 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği bulunmayacak
15:19 Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
İstanbul'un su sıkıntısı devam ediyor! İhtiyacı karşılayacak barajlarda tehlikeli düşüş İstanbul'un su sıkıntısı devam ediyor! İhtiyacı karşılayacak barajlarda tehlikeli düşüş         
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı         
17:12
Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti         
16:59
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Siyah-Beyazlılar ve Karagümrük karşılaşmasında yaşanan skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar Siyah-Beyazlılar ve Karagümrük karşılaşmasında yaşanan skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar         
15:05
Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü         
15:00
Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok         
14:16
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor         
13:15
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar         
12:57
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak         
10:21
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 17:58:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "E-Ticaret ve gıda sektöründen yeni iş birlikleri ve girişimleri artacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement