E-ticaret ve kargoların en çok şikayet edildiği konular belli oldu - Son Dakika

E-ticaret ve kargoların en çok şikayet edildiği konular belli oldu

11.11.2020 11:04
E-ticaret ve kargoların en çok şikayet edildiği konular belli oldu, System.String[]

Markalar kasım ve aralık ayına özel düzenledikleri çeşitli kampanyalarla tüketicilere seslenirken, Şikayetvar e-ticaret ve kargo sektöründe tüketicinin en çok şikayet ettiği konuları derledi.

Markalar kasım ve aralık ayına özel düzenledikleri çeşitli kampanyalarla tüketicilere seslenirken, Şikayetvar e-ticaret ve kargo sektöründe tüketicinin en çok şikayet ettiği konuları derledi. Verilere göre; e-ticarette sipariş edilen ürünün göründüğü gibi çıkmaması, kargolarda ise kuryenin ürün teslimatında paketin açılmasına izin vermemesi en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı.

2018 - 2019 yıllarının e-ticarette satışların neredeyse zirve yaptığı kasım ve aralık aylarını karşılaştıran Şikayetvar, e-ticaret ve kargo sektöründe tüketicilerin çözüm bekledikleri ve tüketiciler ile markaların bu dönemde nelere dikkat etmesi gerektiği gibi konuları açıkladı.

Yüzde 80'lere varan indirimlerle tüketicinin alışveriş yapmaya teşvik edildiği bu dönemde tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar'ı e-ticaret ve kargo alanında 2019'un Kasım ve Aralık aylarında toplam 2 milyon 400 bin kişi ziyaret etti. Şikayetvar verilerine göre; 2018'in Kasım ve Aralık aylarında e-ticaretle ilgili toplam 35 bin, 2019'un aynı dönemindeyse 78 bin 732 şikayet gelirken;  kargo sektörü için de 2018'in aynı aylarında 24 bin, 2019'da ise toplam 65 bin 917 şikayet geldi.

E-TİCARETTE EN ÇOK ÜRÜNÜN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ ÇIKMAMASI ŞİKAYET EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2019 Kasım ayında Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin indirim ve kampanyalarıyla birlikte e-ticaret hacmi diğer aylara göre daha yüksek bir düzeyde gerçekleşerek yüzde 11'lere kadar ulaştı. Pandemi nedeniyle bu yıl oranın çok daha yükseklere çıkması bekleniyor. Tüketicilerin e-ticaret sektörüyle ilgili en çok şikayet ettiği konuların açıklandığı verilere göre ilk sırada, sipariş edilen ürünün göründüğü gibi çıkmaması; farklı, kalitesiz, replika ürün gönderimi yer aldı.

Verilere göre, e-ticaretle ilgili çözüm bekleyen problemler ise şu şekilde sıralandı:

"Hatalı takip numarası verilmesi, teslimatın zamanında yapılmaması, uzun tedarik süreleri,

yanlış ürün gönderimi, indirimli ürünün sipariş alınıp, tedarik edilmemesi ve parasının kullanılması, aracı firmalarda satıcıya ulaşılamaması, stokta olmayan ürünün satışını yapmak, kargoda ürünlerin kaybolması, yanlış adrese gönderilen siparişler, para iadesinin verilen sürede yapılmaması, satılan ürünün faturasının temin edilmemesi, sepete eklenen üründe fiyat değişimi"

KARGOLARDA EN ÇOK NE ŞİKAYET EDİLDİ?

Verilere göre kargoyla ilgili en çok çözüm bekleyen 10 konu ise şöyle;

"Ürünün kırık, eksik, hasarlı çıkması, teslim edilmeyen ürünün sistemde teslim edilmiş gibi gösterilmesi, ilgili şubenin telefonlarını açmaması, kargo paketinin teslim edilmeden ilgili firmaya geri iletilmesi, personelin saygısız davranışta bulunması, kargo paketinin ilgili kişi yerine başkasına teslim edilmesi, alıcıya ulaşım sağlamadan 'geldik evde yoktunuz' denilip teslimatın yapılmaması, kuryenin yukarıya çıkmadan paketi teslim etmek istemesi, kuryenin evden ürün alımı için gelmemesi."


E-ticaret ve kargoların en çok şikayet edildiği konular belli oldu
E-ticaret ve kargoların en çok şikayet edildiği konular belli oldu

araştırma, Ticaret, Aralık, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel E-ticaret ve kargoların en çok şikayet edildiği konular belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı Beşiktaş, Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı'ya 11.5 milyon TL az tazminat ödeyecke Adana'da Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpıştı! 5 kişi kayıp Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı         
10:41
Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi         
10:21
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi         
09:44
Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz         
09:27
Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu         
08:51
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek         
23:55
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu         
17:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 11:10:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: E-ticaret ve kargoların en çok şikayet edildiği konular belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei