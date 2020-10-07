E-ticaret yöneticileri ile iş insanları etkinlikte buluştu

-E-ticaret yöneticilerini bir araya getiren Ecom Leaders Club (ELC), "Vision Talks" adlı yeni bir etkinlik serisi başlattı. ELC üyelerine özel kapalı devre etkinlikte ünlü iş insanları, e-ticaret yöneticileri ile tecrübelerini paylaşıyor.

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF bünyesinde kurulan Ecom Leaders Club (ELC), iş insanlarının tecrübelerini paylaştığı "Vision Talks" etkinlikleri başlattı.

İlk "Vision Talks" etkinliği, İstanbul'daki bir otelde düzenlendi. Etkinliğin ilk konuğu Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı ve TÜSİAD eski Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası oldu. WORLDEF Başkanı Ömer Nart'ın da katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü Emre İlban yaptı. Türkiye İş Bankası'nın ana iş ortağı olduğu etkinlikte Dr. Bahadır Kaleağası, etkinlikte, farklı e-ticaret sitelerinin yöneticileri ile kariyerindeki tecrübeleri paylaştı. Ülkedeki ekonomik gelişmelerden küresel ekonomik sorunlara kadar birçok konuyu ele alan Kaleağası, etkinliğe katılan e-ticaret yöneticilerinin sorularını da cevapladı.

E-TİCARET YÖNETİCİLERİ KATILDI

Türkiye'nin büyük e-ticaret sitelerinin yöneticilerinin yer aldığı ELC üyelerine özel kapalı devre bir toplantı olan Vision Talks'a e-ticaret ekosisteminden şu isimlerin katıldığı belirtildi; "Alper Tosun, Ceyhun Kuyumcu, Didem Çiğdem Kırlı, Işık Yılmaz, İbrahim Ethem Savran, Mehmet Türkel, Melih Doyuran, Melisa Çakır Suskun, Nurettin Özdoğan, Önder Bakal, Özge Karadaş, Dr. Uğur Yasin Asal"

"İŞ İNSANLARI TECRÜBELERİNİ PAYLAŞIYOR"

Türkiye'den ve dünyadan, başarısını kanıtlamış ünlü iş insanlarının konuşmacı olarak katıldığı özel bir sohbet toplantısı olarak kurgulandığı belirtilen etkinliklerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı; "Bu toplantılarda iş insanları, tecrübelerini, başarı hikayelerini ve sektördeki gelişmeleri paylaşıyor. Her ay 1 kez düzenlenecek olan Vision Talks'ta ünlü iş insanları ELC üyelerine sektör hakkında gelecek vizyonu sunuyor.Vision Talks ile katılımcıların tecrübeli iş insanları ile etkileşim kurması, beyin fırtınası yapılması ve sektörün sorunlarının tartışılması amaçlanıyor. Bu sayede katılımcılara sektörlerinde yeni bir vizyon geliştirmeleri için yol haritası sunuluyor. ELC, saygın ve prestijli kurumların e-ticaret ve e-ihracat yöneticilerini bir araya getiriyor. C-level yöneticiler ile gerçekleştirilen kapalı devre etkinliklerde; iş geliştirme, değerli öngörüler kazanma, sektör ve ülke raporlarına ulaşma, networking yapma ve takvimlendirilmiş 1-2-1 toplantılar yapma gibi imkanları sunuluyor."