E-Ticarete "Sevgililer Günü" Dopingi

Geçen yıl 14 Şubat'ın da etkisiyle Şubat ayında banka ve kredi kartı ile internetten 8,5 milyar lira tutarında 30 milyonu aşkın işlem yapıldığını anımsatan Kayral, şunları söyledi:

"Bu yıl da Şubat ayında internetten yapılan ödemeler 10 milyar lirayı aşacaktır.

Sevgililer Günü, Anneler Günü'nün ardından perakende sektörünün en canlı olduğu dönem. Bu canlılık e-ticarete de yansıyor. Sanal mağazaların özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları tanıtımlar, kampanyalar çok etkili oluyor. Şubat ayında kredi kartıyla internetten yapılan 10 milyar liralık işlemlerin yaklaşık 1,6 milyar lirası,

Sevgililer Günü nedeniyle dijital pazardaki mağazalara gidecektir."

Öğrenciler ile 24-45 yaş arasındaki çalışan kişilerin, özel günlerde avantajlarından dolayı online alışverişe yöneldiklerini kaydeden Kayral, "Öğrenciler ile çalışan genç ve orta yaş kesim, hediyesini Google gibi arama motorları üzerinde araştırıp buluyor, sonra da en uygun fiyatlı olanını karşılaştırma siteleri aracılığıyla belirleyip satın alıyor. Romantik bir akşam yemeği planlıyorlarsa fırsat sitelerinde çok özel fiyatlar bulabiliyorlar. Tüm harcamalarını Avantajix.com gibi yapılan her alışverişte nakit para ödeyen siteler üzerinden yaptıklarından, bu özel günleri cüzdanlarını fazla hırpalamadan atlatabiliyorlar" diye konuştu.