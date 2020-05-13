E-Ticarete yön veren firmalar arasında Çorlu TSO üyesi yer aldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Üyesi ve 11. Meslek Komite Başkan Yardımcısı Fatih Balkan'ın sahibi olduğu PlatinBox-Platin İnternet Hizmetleri Yazılım Bilişim Özel Eğitim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. "E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasına destek veren firmalar arasına girerek Çorlu TSO'yu gururla temsil etti.



"E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Dayanışma Kampanyası Dijital Lansman Toplantısı", Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve e-ticaret sitelerinin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.



"Ticaret Bakanlığımızın krize karşı aldığı önlemler ülkeye ve iş dünyasına güç vermiştir"



Konuyla ilgili açıklama yapan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan; "Covid-19 sürecinde ülkemizin yürüttüğü çalışmalar son derece başarılı olmuştur. Ticaret Bakanlığımızın krize karşı aldığı önlemler ülkeye ve iş dünyasına güç vermiştir. Firmalarımız dijital ekonomiye hazır olmalıdır. Elektronik mecra artık yeni pazarımız, yeni fırsatımız. Bu fırsatı iyi kullanmamız lazım. Türkiye'de perakende e-ticaret büyüklüğü 83 milyar liraya ulaştı. Elektronik ticaret yılda ortalama yüzde 35 büyüyor. E-ticaret sitelerine güven damgasının verilmesi bu alanda yapılan önemli bir girişimdir. Güven damgasıyla e-ticareti kurumsallaşacak, tüketicilerin elektronik mecralardan alışveriş yaparken karşılaştıkları güven eksikliğini giderilecektir" dedi.



"Türkiye'nin küresel E-Ticaret pazarında önemli ve belirleyici bir aktör olabilecektir"



Volkan; "Halkımızın e-ticarete duyduğu ilgi giderek artmaktadır. İnternet kullanım eğilimini, ülkemizin jeopolitik stratejik konumunu ve özellikle de genç ve dinamik nüfusumuzu dikkate aldığımızda Türkiye'nin küresel e-ticaret pazarında önemli ve belirleyici bir aktör olabileceğini düşünüyorum. Kampanya kapsamında, e-ticaret siteleri, altyapı sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarının e-ticaret sitelerine üye olacak veya mevcut e-ticaret faaliyetlerini artıracak KOBİ'lere finansal ve teknik anlamda yeni kolaylıklar sağlayacaktır. Kampanyaya destek veren sektör kuruluşlarına teşekkür eder, Odamızı bu alanda temsil eden PlatinBox - Platin İnternet Hizmetleri Yazılım Bilişim Özel Eğitim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti'nin de çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ