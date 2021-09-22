E-TİCARETİN LİDERLERİ İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK 'WORLDEF'DE BULUŞACAK - Son Dakika

Haber: Enver ALAS -İSTANBUL,DHA

E-ticaretin Davos'u olarak adlandırılan World E-Commerce Forum (WORLDEF), 21 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. WORLDEF'in e-ticaretin liderlerini bir araya getireceği etkinlikte Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw konuşmacı olarak yer alacak. WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, 4 yıldır aralıksız düzenlenen World E-Commerce Forum, "e-ticaretin Rönesansı- Avrasya'nın Dijital Başkenti: İstanbul" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

Dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarının üst düzey yöneticilerinin yer alacağı forumda, Türkiye'den sektörün lider markalarının üst düzey yöneticileri ve e-ticaret profesyonelleri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Forum kapsamında "Kovid-19'un Uluslararası Ticarete Etkileri", "e-ticaret, Dijital Diplomasi ve Mevzuat Uygulama", "e-ticaret, Otomasyon ve Sürdürülebilirlik" ve "Pandemi ve Küreselleşme" başlıklarıyla 4 farklı panel düzenlenecek. 400'den fazla misafirin ağırlanacağı forumda, dünyadaki e-ticaretin rotası tüm yönleriyle masaya yatırılacak, sorunlara çözüm önerileri aranacak.

E-TİCARETİN DAVOS'U

Açıklamada WORLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart'ın görüşlerine yer verildi. 'World E-Commerce Forum'un dünyada e-ticaretin Davos'u olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Nart, "2018 yılından beri etkinliğin aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Nart, "Biri Bakü'de, bir diğeri ise online olmak üzere yedi kez düzenlediğimiz forumun sekizincisini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. En başından bugüne artan bir ilgiyle takip edilen forum dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarını buluşturarak katılımcılara yeni network imkanı sağlıyor. 21 Ekim'de, 'E-Ticaretin Rönesansı-Avrasya'nın Dijital Başkenti: İstanbul' ana temasıyla düzenleyeceğimiz forumda, İstanbul'u Avrasya'nın dijital başkenti yapma misyonuna hizmet etmek istiyoruz" dedi.

200 BİN YENİ ŞİRKET, 1 MİLYON EK İSTİHDAM

Pandeminin Türkiye'de e-ticaretin miladı olduğunu vurgulayan Ömer Nart, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemide e-ticaret hacmi dünyada yüzde 18 büyürken Türkiye'de bu oran yüzde 65'leri buldu. E-ticaret artık alternatif bir modelden ana akım ticaret modeline dönüştü. Son iki senedir artan e-ticaret hacmi ile birlikte 200 bin yeni şirket e-ticaret yapmaya başladı. Bu şirketlerin 1 milyon ek istihdam açığı var. Bu forum küresel aktörlerin bir araya gelip e-ticareti tüm yönleriyle masaya yatırıldığı bir platform. Fiziki olarak düzenleyeceğimiz bu etkinlikte, pandeminin uluslararası ticarete etkilerinden dijital diplomasiye, otomasyondan küreselleşmeye kadar birçok konuda alanında uzman isimler tecrübelerini paylaşacak"