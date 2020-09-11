E ticaretin özel markasından kadınlara yeni koleksiyon - Son Dakika

MORHİPO'nun kendi markası olan People by Fabrika, Sonbahar Kış koleksiyonunu modaseverlerle buluşturuyor.

Morhipo'nun özel markası People by Fabrika, yeni sezon tasarımlarını moda tutkunlarıyla buluşturuyor. Marka yeni sezonda moda severi yepyeni bir koleksiyonu ile karşılıyor.

Koleksiyon hakkında verilen bilgiye göre, yoğun bir iş haftasında birbirleriyle kombinlenebilen ceketler ve elbiseler zaman kazandırıyor. Marka koleksiyon ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu kışın öne çıkan trendlerinden etek ceket ve elbise ceket kombinleride sıkça karşımıza çıkıyor. Sonbaharın vazgeçilmezi trikolar mevsim geçişinde hem şık hem casual bir stil yakalamak isteyenlere seçenek oluyor. Aynı zamanda mevsime uygun ipek gömlekler ve bluzlar da şehre dönüşü hatırlatıyor. Hacimli ve yaka detaylı feminen bluzlar, cut out detaylı elbiseler, deri detaylı parçalar yeni sezon trendlerini taşıyan parçalar arasında yer alıyor.

HEM SİYAHLAR HEM HAKİLER ÖNE ÇIKIYOR

People by Fabrika'nın Sonbahar-Kış 2020/21 koleksiyonunda siyah ve gri renklerle başlıyor. People by Fabrika, kadınının şehre tarzını yansıtma yolculuğu ise haki, kiremit ve pudra tonlarının sakinliğiyle dengeleniyor. Kendini tanıyan, stil sahibi, güçlü kadının stili, keskin detaylar, cepler ve metalik aksesuarlarla şekilleniyor."