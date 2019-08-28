Son Dakika Haberleri: E-ticarette araba satışı başladı
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E-ticarette araba satışı başladı

40 dakika önce

HEPSİBURADA, yeni kampanyasını duyurdu.

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HEPSİBURADA, yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında sınırlı sayıdaki Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP benzinli ve manuel otomobiller, 28 Ağustos saat 10.00'da başlayacak satışa çıktı.
35'den fazla kategoride, 24 milyon ürün çeşidiyle, aylık 102 milyon ziyaretçiye hizmet veren Hepsiburada, ürün gamına bu kez online satışta alışılmamış bir ürünü dahil etti. 28 Ağustos saat 10.00'da başlayan fırsata arabasını yenilemek isteyenler, ÖTV artışından etkilenmeden avantajlı fiyatla Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP manuel vitesli, benzinli otomobil sahibi olabilecek. Daha önce Black Friday'de benzeri bir uygulama yapan Hepsiburada'nın bir gün boyunca sürecek stoklarla sınırlı kampanyasında sunulan ürünün toplam fiyatına, ÖTV, KDV, plaka ve ruhsat masrafları da dahil edildi.
Kampanyadan yararlananlar, noter veya trafik tescil müdürlüğündeki resmi işlemlerin yerine getirilmesinden ardından, en geç 5 iş günü içerisinde arabalarına ulaşabilecek. Teslimatlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Samsun, Kütahya ve Bursa illerinde, Araba Sepeti tarafından belirlenen noktalara yapılacak.


Hepsiburada, Araba, Fiat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:28 Kaynak: DHA
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