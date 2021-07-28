Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte ortaya çıkan böcek ve haşerelere karşı da önlemler başladı.
YAZLIK BÖLGELERDE TALEP DAHA FAZLA
Türkiye'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-ticaret kanalıyla böcek ilacı alışverişinin arttığını söyleyerek, "Vatandaşlar böcek ilaçlarında özellikle sinekleri kovucu ürünlere yöneldi. Platformumuzun verilerini incelediğimizde özellikle sineklere yönelik çeşitli sprey ve aletler en çok satılan ürünler arasında bulunuyor. Bu ürünleri fare kapanları ve çeşitli haşereleri kaçıran çeşitli ses sistemleri izliyor. Ayrıca çiçekleri kurutan bazı haşerelere karşı ürünleri de sepetlerde görüyoruz. Yazlık bölgelerden bu ürünlere daha çok talep oluyor. Bu tür ilaçları alanların büyük çoğunluğu ülkenin görece daha sıcak ve nemli bölgelerinden oluyor. Örneğin, Antalya, Mersin, Adana, Şırnak, Diyarbakır, Muğla gibi şehirler başı çekiyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › E-ticarette böcek ilacı talebi arttı - Son Dakika