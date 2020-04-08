E-ticarette ‘sabun köpüğü’ bitti
50 dakika önce
Koronavirüs sınavından geçen e-ticarette beklenen talep düşüşleri geldi.
Koronavirüs sınavından geçen e-ticarette beklenen talep düşüşleri geldi. Sektör temsilcileri, panikle katlanan siparişlerin sabun köpüğü etkisinde olduğunu ve nisan ayında devam etmeyeceğini savunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:59
Son Dakika Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında