e-ticarette yerli ve milli ürünlere ilgi arttı
1 saat önce
ticaret alışveriş alışkanlık ve eğilimlerini açıklayan Hepsiburada'nın yayınladığı trend raporu kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen alışverişlerde, 2017'ye göre yüzde 60'lık bir artış yaşanırken, yerli milli ürünlerde de yüzde 100'lük bir artış yaşandı.
E-ticaret alışveriş alışkanlık ve eğilimlerini açıklayan Hepsiburada'nın yayınladığı trend raporu kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen alışverişlerde, 2017'ye göre yüzde 60'lık bir artış yaşanırken, yerli milli ürünlerde de yüzde 100'lük bir artış yaşandı…
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:35
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