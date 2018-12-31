Son Dakika Haberleri: e-ticarette yerli ve milli ürünlere ilgi arttı

e-ticarette yerli ve milli ürünlere ilgi arttı

1 saat önce

ticaret alışveriş alışkanlık ve eğilimlerini açıklayan Hepsiburada'nın yayınladığı trend raporu kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen alışverişlerde, 2017'ye göre yüzde 60'lık bir artış yaşanırken, yerli milli ürünlerde de yüzde 100'lük bir artış yaşandı.

e-ticarette yerli ve milli ürünlere ilgi arttı, System.String[]
E-ticaret alışveriş alışkanlık ve eğilimlerini açıklayan Hepsiburada'nın yayınladığı trend raporu kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen alışverişlerde, 2017'ye göre yüzde 60'lık bir artış yaşanırken, yerli milli ürünlerde de yüzde 100'lük bir artış yaşandı…
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:35 

Ekonomi
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