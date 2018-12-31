e-ticarette yerli ve milli ürünlere ilgi arttı

ticaret alışveriş alışkanlık ve eğilimlerini açıklayan Hepsiburada'nın yayınladığı trend raporu kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen alışverişlerde, 2017'ye göre yüzde 60'lık bir artış yaşanırken, yerli milli ürünlerde de yüzde 100'lük bir artış yaşandı.

E-ticaret alışveriş alışkanlık ve eğilimlerini açıklayan Hepsiburada'nın yayınladığı trend raporu kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen alışverişlerde, 2017'ye göre yüzde 60'lık bir artış yaşanırken, yerli milli ürünlerde de yüzde 100'lük bir artış yaşandı…

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