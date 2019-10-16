Son Dakika Haberleri: e-Ticaretteki kayıt dışılığa yakın takip
Son Dakika Ekonomi e-Ticaretteki kayıt dışılığa yakın takip

e-Ticaretteki kayıt dışılığa yakın takip

1 saat önce

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret sektörü mercek altına alınırken, bu alandaki kayıt dışılığın önüne geçilmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

e-Ticaretteki kayıt dışılığa yakın takip, System.String[]

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret sektörü mercek altına alınırken, bu alandaki kayıt dışılığın önüne geçilmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar güne yatay seyirle başladı! İşte son durum Borsa İstanbul, banka hisselerinde "açığa satışı" yasakladı ABD savcıları Halkbank hakkında iddianame hazırladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:24:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: e-Ticaretteki kayıt dışılığa yakın takip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]