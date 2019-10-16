e-Ticaretteki kayıt dışılığa yakın takip
1 saat önce
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret sektörü mercek altına alınırken, bu alandaki kayıt dışılığın önüne geçilmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret sektörü mercek altına alınırken, bu alandaki kayıt dışılığın önüne geçilmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:47
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