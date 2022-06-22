E-ticaretteki yükseliş girişimci adaylarını eğitimlerde buluşturdu - Son Dakika
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E-ticaretteki yükseliş girişimci adaylarını eğitimlerde buluşturdu

22.06.2022 10:57
E-ticaretteki yükseliş girişimci adaylarını eğitimlerde buluşturdu

Pandemide çok hızlı bir yol kat eden e-ticaret, girişimci adaylarını eğitimlerde buluşturdu.

Pandemide çok hızlı bir yol kat eden e-ticaret, girişimci adaylarını eğitimlerde buluşturdu. Stoksuz ticaret, dijital ve organik pazarlamayı da içine alan uçtan uca e-ticaret eğitimi sunan platformlar, sektöre yeni girişimciler kazandırıyor. Kendi işini kurma cesareti gösteremeyenler, bu eğitimlerle maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı elde edebiliyor.

E-ticaret, pandemiden aldığı rüzgarla büyümesini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, e-ticaretin genel ticarete oranı 2020'nin Ocak ayında yüzde 11,7 iken, Aralık 2021 itibarıyla yüzde 20,4'e yükseldi. 2021'de önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 artışla 380 milyar TL'yi aşan sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 485 bine ulaştı. Sipariş¸ adetleri ise yüzde 46 artışla 3 milyar 347 milyona yükseldi.

Şirketlerin büyük çoğunluğunun e-ticaret pazaryerlerinde faaliyet gösterdiğini belirten Courself.co Kurucusu Raif Kamacı, "E-ticaretteki hızlı büyüme, şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandırırken, girişimci adayları açısından rekabeti zorlaştırdı. Dijitalde varlık kazanmak isteyen şirketler bir yandan hizmet ve ürün ihracatına yönelirken, girişimci adayları rekabet avantajı elde etmek için eğitim platformlarından faydalanıyor. Faaliyetlerini uçtan uca planlanan eğitimlerle destekleyenler, e-ticarette rekabet avantajı elde ediyor. Kendi işini kurma cesareti gösteremeyenler bu eğitimlerle işini hızla büyütebiliyor" dedi.

E-TİCARET ODAĞINDAKİ EĞİTİMLER TEK ÇATI ALTINDA

Dijital ve organik pazarlamayı içeren kapsamlı eğitimlerin girişimcileri e-ticaret sektörüne kazandırdığını belirten Raif Kamacı, "Yalnızca e-ticaret değil, dijitale dair çok sayıda alanda verilen eğitimler, girişimcilerin ufkunu açıyor. Teorik ve pratik bilgilerin yanı sıra, uygulamalarla desteklenen kapsamlı eğitim programları, girişimci adaylarının dijitalleşme yolculuğunu hızlandırırken, kazançlarını artırmalarını destekliyor. Courself.co olarak bazı sosyal medya platformlarının Türkiye'deki partneriyiz. E-ticaret odağında çok sayıda eğitimi tek çatı altında buluşturarak sektöre yeni aktörler kazandırıyoruz" dedi.

E-TİCARETE GİRMEK İSTEYENLERE REHBERLİK EDİYOR

Verdikleri eğitimlerle sermayesiz veya düşük sermayeyle e-ticarete giriş yapmak isteyenlere rehberlik ettiklerini belirten Kamacı, "Geliştirdiğimiz e-ticaret eğitimlerinde yalnızca stoksuz e-ticaret modelini değil, dijital reklamcılığı ve çeşitli pazarlama modellerini de aktarıyoruz. Kursiyerlerimize organik pazarlama yöntemleri kullanarak herhangi bir masraf yapmadan e-ticaret yapabilmenin yol haritasını sunuyoruz. Kalıplaşmış eğitimlere bağlı ve ezberci bir sistem yerine dijitalin dinamiklerine uygun olarak geliştirdiğimiz eğitimlerle kursiyerlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Uçtan uca e-ticaret çözümlerini buluşturduğumuz eğitim modelimizle yeni başarı hikayelerine imzamızı atıyoruz" diye belirtti.

STOKSUZ E-TİCARETİN KAPISINI ARALIYOR

Sundukları uçtan uca e-ticaret eğitimleriyle Türkiye'nin dört bir yanındaki girişimcilere stoksuz e-ticaretin kapısını araladıklarını kaydeden Raif Kamacı, "Türkiye'nin en büyük e-ticaret eğitim platformu olarak bugüne kadar 15 binden fazla kursiyerimizi e-ticaret sektörüne kazandırdık. Yeni platformumuz Courself 2.0 ile çok sayıda alanda birbiriyle ilişkili eğitimleri tek çatı altında topladık. Dünyaca ünlü Danimarkalı tüketici inceleme sitesi Trustpilot'ta ülkemizi temsil eden tek eğitim ve danışmanlık şirketi olarak 4,8 puana sahibiz. E-ticaretin yanı sıra dijital reklamcılık, girişimcilik gibi konularda verdiğimiz eğitimlerle Shopify'ın Türkiye'deki ilk, dünyadaki sayılı e-commerce koçlarından biri olduk. Başlangıç aşamasındayken, yurt dışında şirket kurulumu, banka hesapları açılışı, PayPal ve Stripe gibi ödeme yöntemlerini kullanmaktan çekinenler için kendi ödeme altyapımızı geliştirdik. Böylece Shopify platformundan ödeme alabilmeyi olanaklı hale getirdik. Önümüzdeki dönemde yurt dışındaki faaliyetlerimizi genişletmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

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