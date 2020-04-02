E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda korona tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika

E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda korona tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

SİVAS - Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda Korona virüsü tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı. Ceza evine personelinin girişlerde ateşi ölçüldü. Ateş ölçümünün ardından personelin maske ve eldiven kullanımına dikkat edildi. Cezaevi içerisi dezenfekte edildi. Cezaevi araçlarının da günlük olarak dezenfekte edildiği belirtildi. Cezaevine nakil olan hükümlüler 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınmaya başladı. 14 günlük gözlem süresi biten hükümlüler kontrollerin ardından koğuşlara naklediliyor.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu tedbirleri yerinde denetledi. Uğurlu, Korona virüsüne karşı tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını ve her hangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.