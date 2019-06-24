Son Dakika Haberleri: E.Y. Malatyaspor altyapı seçmelerinde 750 sporcu içerisinden 8'i tespit edildi
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E.Y. Malatyaspor altyapı seçmelerinde 750 sporcu içerisinden 8'i tespit edildi

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor altyapısında seçmeler sürerken, altyapı koordinatörü Levent Doğandemir, 750 dolayında sporcunun katıldığı elemelerde 8 yetenekli sporcu tespit ettiklerini söyledi.

E.Y. Malatyaspor altyapı seçmelerinde 750 sporcu içerisinden 8'i tespit edildi, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor altyapısında seçmeler sürerken, altyapı koordinatörü Levent Doğandemir, 750 dolayında sporcunun katıldığı elemelerde 8 yetenekli sporcu tespit ettiklerini söyledi.

Çevre illerden de yoğun katılımın olduğu seçmeler bugün itibariyle sona erdi. 5 gün süren seçmelere 750 dolayında sporcunun denenmek için katıldığı ve bu sporculardan 8'inin altyapı antrenörleri tarafından tespit edildikleri belirtildi. Seçmelerle ilgili bilgi veren altyapı koordinatörü Levent Doğandemir, 5 günlük sürede seçmelere yedi yüz elli dolayında katılım olduğunu söyledi. 8 sporcuyu tespit ettiklerini kaydeden Doğandemir, "Seçmeleri bugün itibariyle tamamladık. Yedi Yüz elli dolayında gencimizi denemeye aldık. Çevre illerden de katılımın olması bizleri memnun etti. Burada deneyimli altyapı antrenörlerimiz nezaretinde yoğun bir çalışma temposuyla gençlerimizi farklı sınavlara tabi tuttu. Amacımız Malatya'mıza uzun yıllar kendi kaynaklarını kullanarak hizmet eden bir altyapı oluşturmak. Bu anlamda seçilen sporcularımızı Gelişim Ligleri başladığında kendi yaş gruplarıyla birlikte bir kez daha elemeye tabi tutacağız" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
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