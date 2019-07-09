E.Y. Malatyaspor'dan Danijel Aleksic'e duygusal veda
1 saat önce
Evkur Yeni Malatyaspor'un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer oldu.
Evkur Yeni Malatyaspor
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
'un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan
'ın Al Ahli takımına transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcusuna resmi hesabından yayınladığı kliple veda etti. E.Y. Malatyaspor'a 2017-2018 sezonunda 130 bin Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Aleksic, Al Ahli takımından gelen teklife 'evet' diyerek Suudi Arabistan'a gitti. Sarı-kırmızılı kulüp, takımda yer aldığı süre zarfında büyük verim aldığı oyuncusuna duygusal bir kliple veda etti. Yeni Malatyaspor forması altında geçen sezon toplam 14 gole imza atan genç oyuncu, 7 de asist yaptı. Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya
'nın Genoa, Almanya
'nın Greuther Fürth
, Fransa
'nın Saint Etienne
ve Arles, Polonya
'nın Lechia Gdansk
ile İsviçre
'nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi.
(Mehmet Türel/İHA)
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