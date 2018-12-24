E.y. Malatyaspor'dan Michal Pazdan Hamlesi

Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla 3.sırada tamamlayan E.Yeni Malatyaspor, transfere hızlı başladı.

Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla 3.sırada tamamlayan E.Yeni Malatyaspor, transfere hızlı başladı. Sarı kırmızılı kulüp Legia Varşova takımının stoperi Michal Pazdan ile prensipte anlaşmaya vardı.



Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan E.Yeni Malatyaspor, lig devam ederken görüşüp anlaşmaya vardığı Polonyalı defans oyuncusu Michal Pazdan'ı Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetimin transfer yetkisi verdiği kulüp profesyonellerinin görüşüp ön anlaşmaya vardığı Pazdan, 31 yaşında ve 1,81 boyunda. Erol Bulut'un alınması için rapor verdiği Pazdan'ın bir aksilik olmaması halinde takımın 2 Ocak'ta başlayacak Antalya Belek kampına katılacağı öğrenildi. Bu arada kulüp sportif direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada, ihtiyaç olan bölgelere transfer yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.



"BELİRLEDİĞİMİZ BAZI İSİMLER VARDI VE O İSİMLERLE BELLİ BİR AŞAMAYA GELDİK" Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirten Ravcı, "Transfere şimdi değil, lig devam ederken başladık aslında. Belirlediğimiz bazı isimler vardı ve o isimlerle belli bir aşamaya geldik. Amacımız uzun olmayan devre arasında kampımıza bu isimleri dahil edebilmek. En az 3 isim almayı planlıyoruz ama bu sayı 4 ya da 5'te olabilir. Devre arası transferi zordur. Biz de bu zorluğu en asgariye indirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



(İHA)

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı

Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor

Çaykur Rizespor Taraftarları, Medical Park Stadyumunda Lavaboları Kırdı

Medipol Başakşehir, Avrupa'nın En Az Gol Yiyen İkinci Takımı