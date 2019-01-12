E.y. Malatyaspor, Erol Bulut'un İstifasına Yönelik Haberleri Yalanladı
1 saat önce
Evkur Yeni Malatyaspor, bazı basın ve yayın organlarında Teknik Direktör Erol Bulut'un istifa ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.
Evkur Yeni Malatyaspor
, bazı basın ve yayın organlarında Teknik Direktör Erol Bulut'un istifa ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.
E.Y. Malatyaspor'un resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın ve yayın organlarında Teknik Direktörümüz Erol Bulut'un istifa ettiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Takımımızın yakalamış olduğu başarılı gidişatta büyük etken olan hocamız ve ekibini yıpratacak, iyi gidişata gölge düşürecek bu tür asılsız haberleri yayınlayan kişi veya kurumlara itibar etmeyiniz. Teknik Direktörümüz Erol Bulut takımının başındadır, Evkur Yeni Malatyaspor'umuz 2. yarıda başarılı gidişatını Erol Bulut önderliğinde sürdürecektir. Kamuoyuna saygı ile bildiririz." - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:08 Kaynak: İHA
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