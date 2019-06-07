Son Dakika Haberleri: E.Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı'ya Türkiye ve Almanya'dan teklifler var
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E.Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı'ya Türkiye ve Almanya'dan teklifler var

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kendisine Almanya ve Türkiye'den teklifler olduğunu ve bu teklifleri de değerlendirebileceğini söyledi.

E.Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı'ya Türkiye ve Almanya'dan teklifler var, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kendisine Almanya ve Türkiye'den teklifler olduğunu ve bu teklifleri de değerlendirebileceğini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da geçen sezon Ertuğrul Sağlam'dan, bu sezon ise Erol Bulut'tan sonra göreve getirilen ve takımın başında aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken Sportif Direktör Ali Ravcı'ya Avrupa ve Türkiye'den teklifler olduğu öğrenildi.

Teknik adamlık görevi için yeni sezonda devam edilip edilmeyeceği henüz netleşmeyen Ali Ravcı, kendisine gelen teklifleri doğrularken, bunu kendisi ve kulübü için gurur verici olduğunu söyledi.

"Her iki tarafın menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek en doğru olanıdır"

Bu kapsamda kulüp ismi vermenin doğru olmayacağını belirten Ravcı, "Evet tekliflerin olduğu doğru. Yeni Malatyaspor'un başında son 5 yılda yakalamış olduğumuz başarı hepimizi ziyadesiyle memnun ediyor. Biz her zaman bu kulübün bir demirbaşı olduk. Görev verildi kaçmadık, işimizi yapmamız söylendi, işimizi yaptık. Geçen sezon Ertuğrul Sağlam'dan, bu sene ise Erol Bulut'tan sonra yönetimimizin inisiyatifi sonucu göreve getirildik ve Allah'a şükür bize inananları mahcup etmedik. Şuan için teklifler olduğu doğru. Kulüp ismi vermem doğru olmaz ancak şu kadarını söyleyeyim birisi Almanya, diğeri Türkiye. Bu teklifler kulübüm ve kendi adıma gurur verici. Her iki tarafın menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek en doğru olanıdır. Ben bugün buradayım, yarın başka yerde olabilirim. Sonuçta profesyonel bir dünya futbol dünyası. Ama her zaman Malatya'nın çağırdığında yanında olan bir çalışanı olacağımın da bilinmesini isterim" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
Spor
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