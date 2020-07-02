E-YDS 2020/8 İngilizce sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, e-YDS 2020/8 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM, e-YDS 2020/8 İngilizce sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 4 Temmuz tarihinde uygulanacak e-YDS 2020/8 İngilizce sınavına girecek adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işleminin tamamlandığını açıkladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden 2 Temmuz tarihinde saat 14.00'ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. ÖSYM, 4 Temmuz'da yapılacak e-YDS 2020/8 İngilizce sınavında adayların saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında da bulundu.
(Emin Kuvat/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:32 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › E-YDS 2020/8 İngilizce sınavına giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika
Son Dakika 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:39 Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu