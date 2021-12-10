Ankara Valiliği, sınavlar nedeniyle bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu - Son Dakika
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Ankara Valiliği, sınavlar nedeniyle bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu

10.12.2021 19:11
Ankara Valiliği, sınavlar nedeniyle bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu

Ankara Valiliği, yarın ve pazar günü yapılacak sınavlara katılacaklardan kimlik kartını kaybeden veya yenisini çıkarmak isteyenlere geçici kimlik belgesi verilebilmesi amacıyla bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu belirli saatlerde açık tutulacağını bildirdi.

Ankara Valiliği, yarın ve pazar günü yapılacak sınavlara katılacaklardan kimlik kartını kaybeden veya yenisini çıkarmak isteyenlere geçici kimlik belgesi verilebilmesi amacıyla bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu belirli saatlerde açık tutulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2021/14 İngilizce) ve 12 Aralık 2021 Pazar günü yapılacak İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2021-İSG/2) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere, yanında 'Sınava Giriş Belgesi' ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak 'geçici kimlik belgesi' verilmesi için Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğü 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 11.00-13.00 saatlerinde, Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü 12 Aralık 2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacaktır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Valiliği, sınavlar nedeniyle bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Valiliği, sınavlar nedeniyle bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu - Son Dakika
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