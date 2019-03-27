Son Dakika Haberleri: E-Yds Başvuruları Başladı

E-Yds Başvuruları Başladı

2 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/3 (İngilizce) için başvurular, bugünden itibaren 11 Nisan'a kadar alınacak.

E-Yds Başvuruları Başladı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/3 (İngilizce) için başvurular, bugünden itibaren 11 Nisan'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, e-YDS 2019/3 İngilizce alanında, 20 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Cevaplama süresi 180 dakika olacak sınavda adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar sınav başvurularını bugünden itibaren 11 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısının e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olması nedeniyle, bu sınavda kontenjan Ankara'da 3 bin 50, İstanbul'da 432 ve İzmir'de 112 olacak.

Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

e-YDS elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-Sınavı hazırlandı. ÖSYM'nin duyurusunda bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğu hatırlatıldı.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve e-YDS 2019/3 İngilizce Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinde erişebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak! Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sevinci
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:40:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E-Yds Başvuruları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]