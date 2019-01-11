E.yeni Malatyaspor Altyapısına da Antalya'da Kamp Yaptırdı

E.Yeni Malatyaspor liglerimizde örneğine pek rastlanmayan bir uygulamaya imza atarak altyapısında bulunan U17 ve U19 kategorilerine de Antalya'da kamp yaptırdı.

E.Yeni Malatyaspor liglerimizde örneğine pek rastlanmayan bir uygulamaya imza atarak altyapısında bulunan U17 ve U19 kategorilerine de Antalya'da kamp yaptırdı.



Son dönemlerde altyapısına yaptığı önemli yatırımlarla dikkat çeken E.Yeni Malatyaspor Kulübü, altyapısındaki U17 ve U19 kategorilerine Antalya'da 1 haftalık kamp yaptırdı. Örneğine fazla rastlanılmayan uygulamayı genç futbolcuların öz güven kazanması ve kendilerini mental ve fiziksel olarak daha iyi hazırlaması için gerçekleştirdiklerini belirten altyapı koordinatörü Levent Doğandemir, bu tür uygulamalara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.



"Hem mental hem de fiziksel olarak daha iyi hazırlamayı hedefledik"



Altyapının üst yapıya katkısının hiçbir zaman yadsınamayacağını kaydeden Doğandemir, "E.Yeni Malatyaspor olarak liglerimizde örneğine pek rastlanmayan bir uygulamaya imza atarak altyapımızda bulunan U17 ve U19 kategorilerine Antalya'da kamp yaptırdık. Bu anlamda hakikaten farklı ve de doğru bir uygulama. Örneğine fazla rastlanılmayan bu uygulamayla genç futbolcularımızı öz güven kazanmaları ve kendilerini hem mental, hem fiziksel olarak daha iyi hazırlamaları hedefledik. Burada hazırlık müsabakaları da oynama fırsatı yakaladık. Umarım Yeni Malatyaspor altyapısı olarak A takıma uzun yıllar birçok yetenek kazandırırız. Bu kamp fırsatını bize sunan kulüp başkanımız Adil Gevrek ve altyapı sorumlusu Mehmet Maden ile kulüp müdürümüz Selçuk Günaydın'a teşekkürlerimizi sunuyorum. U17 ve U19 toplam 8 oyuncu kattık. Elazığ Belediyespor'dan Hüseyin Ekici ve Bayrampaşa'da oynayan İsmail Baran Karakoç kulübümüze tekrardan döndü" diye konuştu. - MALATYA

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