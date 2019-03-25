Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor, Antalya Kampında 4. Günü Geride Bıraktı

E.yeni Malatyaspor, Antalya Kampında 4. Günü Geride Bıraktı

1 saat önce

Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren E.Yeni Malatyaspor kampında 4. gün geride kalırken, sarı-kırmızılı oyuncular güç depolamaya devam ediyor.

E.yeni Malatyaspor, Antalya Kampında 4. Günü Geride Bıraktı, System.String[]
Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren E.Yeni Malatyaspor kampında 4. gün geride kalırken, sarı-kırmızılı oyuncular güç depolamaya devam ediyor.

Antalya Belek'te devam eden kamp çalışmalarında günde çift antrenmanla güç ve kondisyon toplayan sarı-kırmızılılarda sakat oyuncuların da tamamen iyileştiği ve normal çalışma temposuna döndükleri ifade edildi. Erol Bulut ve yardımcıları nezaretinde yoğun bir tempoyla milli arayı değerlendiren Malatya temsilcisinde sakatlığının tedavisi için İstanbul'da bulunan Aboubakar Kamara'nın yarın kampa dahil olacağı kaydedildi. Bu arada sarı-kırmızılı takım, 29 Mart Cuma günü Türkiye dışından bir takımla da hazırlık maçı oynayacak.

Evkur Yeni Malatyaspor, 22 Mart Cuma günü başladığı kamp çalışmalarına 30 Mart Cumartesi günü nokta koyarak Galatasaray ile oynayacağı kupa müsabakası için İstanbul'a geçecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Antalya, Spor
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