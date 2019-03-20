Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten Yabancı Sınırlaması Açıklaması

E. Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten Yabancı Sınırlaması Açıklaması

1 saat önce

E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili düşünülen sistemi doğru bulmuyorum.

E. Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten Yabancı Sınırlaması Açıklaması, System.String[]
E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili düşünülen sistemi doğru bulmuyorum. Sonuç itibariyle şu anki 14 sayısı mecburi değil. Yine isteyen istediği kadar yabancı oyuncu alabilir. Belli bir sayıyla sınırlanması ligimizin değerini düşürür diye düşünüyorum" dedi.

Takımdaki son durum ve hedefle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Adil Gevrek, kupa ya da ligde elde edecekleri başarıyla Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi. 7 haftalık galibiyet özlemlerine Ankaragücü karşısında son verdikleri için mutlu olduklarını kaydeden Gevrek, "Ligin ikinci yarısında istediğimiz sonuçları alamadık ve 7 haftalık bir galibiyet özlemimiz vardı. Bu özlemimize Ankaragücü karşısında son vererek milli araya da moralli girdik. Bu aşamadan sonra kupa ya da ligde elde edeceğimiz başarıyla Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Takımımızda bu potansiyel var. İnşallah Antalya'da yapacağımız kampla da sakat oyuncularımız tekrar takıma dönecekler. Bu da gücümüze güç katacak" dedi.

"Eğer başarısızsak gitmeye, başka bir adayı desteklemeye hazırız"

Gevrek, mayıs ayında yapılacak kongre ile ilgili de konuşarak, şunları söyledi:

"İnşallah kongremizi büyük bir katılımla gerçekleştireceğiz. Biz ilk geldiğimiz günden itibaren hep söyledik, yine söylüyoruz. Eğer başarısızsak gitmeye, başka bir adayı desteklemeye hazırız. Kongre öncesinde daha güçlü bir yönetim oluşturmak için çalışmalarımızı sürüyor. Bu takım Malatya'nın takımı. Kim destek olursa, kim bu ortak paydanın içerisinde olmak isterse kapımız açık."

"Yabancı oyuncu düzenlemesi doğru değil"

Yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili gündemde olan düzenleme kararını doğru bulmadığını da belirten Gevrek, "Yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili düşünülen sistemi doğru bulmuyorum. Sonuç itibariyle şu anki 14 sayısı mecburi değil. Yine isteyen istediği kadar yabancı oyuncu alabilir. Belli bir sayıyla sınırlanması ligimizin değerini düşürür diye düşünüyorum. Ne yani, çok yetenekli oyuncular var da bu yabancılar mı oynamalarına engel oluyor? Bu düzenlemenin yerine bence altyapılara daha çok yatırım yapılmalı. Altyapıdan çıkacak oyuncunun dışarıdan gelen yabancı oyuncuların deneyimlerinden faydalanmaları onlara çok şey katacaktır" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:39 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nike Ağrı'da Fabrika Kuracak! Tam 5 Bin Kişi İşe Alınacak A Milli Takımımız Hazırlıklarını Sürdürdü Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 80-78 Mağlup Oldu Fenerbahçe Beko, Buducnost VOLI'yi Son Çeyrekteki Oyunuyla 76-67 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:19:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: E. Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten Yabancı Sınırlaması Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]