Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor - Beşiktaş Maçının Var'ı Yaşar Kemal Uğurlu

E.yeni Malatyaspor - Beşiktaş Maçının Var'ı Yaşar Kemal Uğurlu

9 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

E.yeni Malatyaspor - Beşiktaş Maçının Var'ı Yaşar Kemal Uğurlu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda E.Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:47 Kaynak: İHA

Uğurlu, Yaşar Kemal, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor
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