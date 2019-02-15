E.yeni Malatyaspor - Beşiktaş Maçının Var'ı Yaşar Kemal Uğurlu
9 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş
'ın bu akşam deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu
oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda E.Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır
yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yapacak.
Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan
yer alacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:47 Kaynak: İHA
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